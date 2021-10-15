الغنيمي : تقييم اللاعبين بـ نادي سموحة شهريًا في كل الألعاب

أعلن الدكتور عمر خميس الغنيمى عضو مجلس إدارة نادى سموحة عن وجود مخطط لوضع نظام تقييم شهري يتم من خلاله تجميع النتائج والتقييمات لكل لعبة بشكل تراكمي مع نهاية السنة وليس مجرد يوم واحد فقط.

وشكر الغنيمى، المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي وزملاؤه في مجلس الإدارة علي التعاون من أجل تحقيق الإنجازات التي ظهرت واضحة على أرض الواقع.

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وقال الغنيمي إن نادى سموحة مؤسسة رياضية اجتماعية عملاقة متمنيا استمررا الجهود واستكمال مسيرة الانجازات.

واضاف:" لدينا خطة وبرنامج طموح نسعى لتحقيقه في مختلف المجالات التى تهم عضو الجمعية العمومية سواء علي الصعيد الانشائي أو النشاط الرياضي والتقييمات أو في الشأن الإداري".