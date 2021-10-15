السيطرة على حريق فى محول كهرباء بالبحيرة .. صور

اندلاع حريق

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة ، اندلاع حريق في محول كهرباء بالقرب من عقار سكني بمنطقة دمتيوه، و تمكنت الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على الحريق وإخماد النيران التي نشبت دون وقوع خسائر بشرية.

حريق هائل فى محول كهرباء بمركز دمنهور

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق في محول كهرباء بالقرب من عقار سكني بمنطقة دمتيوه.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين اندلاع حريق في محول كهرباء بالقرب من عقار سكني بمنطقة دمتيوه بسبب ماس كهربائي داخل المحول، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق وإخماد النيران التي نشبت دون وقوع خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.