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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في الحالات الطارئة.. رقم هاتف لـ الإغاثة على الطرق السريعة

صدى البلد

أعلن قطاع المرور والحماية المدنية بوزارة الداخلية عن تخصيص رقم (0121110000) للإغاثة على كافة الطرق السريعة، والدفع بسيارات حديثة مجهزة بأطقم مدربة لها القدرة على التعامل مع الأعطال والحوادث والمواقف الحرجة.

وذلك تحقيقاً للسلامة على الطرق من خلال العمل على انحصار أسباب الحوادث المرورية وتكثيف الخدمات الميدانية بالمناطق الأكثر احتمالا لوقوع الحوادث حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم .

ومن ناحية أخرى تم تجهيز ونشر سيارات متنقلة لتركيب الملصق الإلكتروني للمواطنين بالطرق، مع مواصلة حملات ضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما سيتم اعتبارا من أول نوفمبر سحب رخصتي القيادة والتسيير لقائدي السيارات الغير مثبت عليها الملصق الإلكتروني.


وحرصاً على تأمين اللوحات المعدنية بالعلامات التأمينية المختلفة، وإصدارها على نحو لا تتكرر وواضحة تقرأ من بعد مناسب حفاظاً على حقوق المواطنين، وتشديد الحملات على المخالفين من مالكي المركبات ذات اللوحات الغير واضحة والمتعمد إخفائها والمطموسة أو تلك التي تم التلاعب في بياناتها، سيتم إلغاء رخصتي القيادة والتسيير لمن يتم ضبطهم وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية.

يأتي هذا في ضوء السعي الدؤوب لأجهزة وزارة الداخلية نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن وذلك في إطار تقديم كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ الأرواح والممتلكات والتسهيل والتيسير على المواطنين .

وذلك في إطار السعي لاعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كافة عناصرها، وفضلاً عما قامت به من مد المهلة الزمنية الممنوحة لتركيب الملصق الإلكتروني وتوفير خدمة إلكترونية لطلب تركيبه وإنهاء الإجراءات اللازمة من خلال بوابة مرور مصر.

المرور والحماية المدنية وزارة الداخلية سيارات حديثة إغاثة الطرق السريعة

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