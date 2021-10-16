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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

صدى البلد

 نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية في كشف أكبر مخطط لـ تشكيل عصابي لمحاولة إعادة تدوير مخدري الحشيش والهيروين متخذين من مزرعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وكرا لنشاطهم الإجرامي.

زعيم العصابة هارب من مؤبد .. مداهمة مزرعة لتدوير المخدرات بالمنوفية ..فيديو

ضبط 25 تاجر مخدرات بحملة أمنية في القليوبية

كشفت التحريات أن زعيم التشكيل العصابي هارب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن المؤبد 25 سنة في القضية رقم 52777 لسنه 2013 جنايات مخدرات مدينة نصر.


ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط التشكيل العصابي والدى اتخذ من محافظتي القاهرة والمنوفية اوكارا لترويج سمومهم.


ضمت العصابة 3 متهمين وهم حميدان ع ا وحازم ي ع واحمد ي ع ، و تخصص التشكيل في خلط وتدوير مخدرات الهيروين و الحشيش والآيس.

ولمزيد من المعلومات حول عصابة المخدرات .. تابع الفيديو جراف التالي:

وزارة الداخلية تشكيل عصابى المنوفية الهيروين الحشيش

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