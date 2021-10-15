أخبار الزمالك| حقيقة اقتراب بن شرقي من الأهلي .. واكتساح أندية كينيا قبل مواجهة توسكر

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي :-

فوجئت .. نادر شوقي يكشف حقيقة اقتراب بن شرقي من الأهلي



كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين، حقيقة اقتراب أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك، من الانضمام إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



كارتيرون: الزمالك يحترم توسكر.. وهدفنا بلوغ دور المجموعات

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن دوري الأبطال يضم العديد من الفرق القوية في النسخة الجديدة للبطولة.



كارتيرون: مواجهة الزمالك وتوسكر صعبة ولا تنسوا ماحدث بـ الكونفدرالية

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صعوبة مباراة توسكر الكيني، موضحا أن الفريق الأبيض وصل مبكرا للتعود على الأجواء في كينيا قبل المباراة.

مران الزمالك في كينيا.. تدريبات ترفيهية للاعبين

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات ترفيهية خلال التدريب الأساسي الذي أقيم على ملعب نيايو الوطني استعدادا للقاء توسكر الكيني.

مران لحراس الزمالك على سرعة رد الفعل قبل مواجهة توسكر الكيني

أدى محمد أبوجبل ومحمد عواد ثنائي حراسة المرمى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي اوليفيرا مدرب الحراس خلال التدريب الأساسي الذي أقيم على ملعب نيايو الوطني استعدادا للقاء توسكر الكيني.

13 مرة .. الزمالك يكتسح أندية كينيا قبل مواجهة توسكر غدا

يخوض غدا السبت فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره فريق توسكر بطل كينيا ضمن منافسات دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.



كارتيرون يتفقد أرضية ستاد "نيايو الوطني"



تفقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أرضية ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي قبل خوض التدريب الأساسي استعدادا للقاء توسكر الكيني.



