بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

حقق البطل المصري رامي السبيعي المعروف بإسم بيج رامي بطولة ماستر اولمبيا للمرة الثانية علي التوالي بعدما حقق نفس اللقب العام الماضي، وتعتبر ماستر اولمبيا اكبر حدث في العالم في لعبة كمال الأجسام، وعقب إعلان فوز البطل المصري توجه لعلم بلاده لتقبيله وسط فرحة مصرية عارمة بإلانجاز التاريخي.

وقد كتب الإعلامي إبراهيم فايق عبر تويتر”عظيم والله يا رامي..مستر اوليمبيا للمرة التانية علي التوالي..قصة نجاح مُلهمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى”.

فيما كتب رامي عبر حسابه الشخصي عقب فوزه بالبطولة”تعالي تعالي جنب اخوك مكانك محفوظ..الحمد لله”.

ومن المتوقع ان يصل رامي خلال الساعات القادمة ارض الوطن، وسيكون هناك إستقبال يليق بالبطل التاريخي من قبل وزارة الشباب والرياضة والوزير اشرف صبحي كما حدث بالعام الماضي، حيث استقبل اللاعب إستقبال حافل بالورود من قبل الوزارة والمسؤولين داخل مطار القاهرة.

علي الصعيد ذاته سيحصل البطل المصري علي 400الف دولار قيمة الفوز بالبطولة، ويعد بيج رامي اول بطل مصري وعربي يفوز باللقب مرتين متتاليتين.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة دائما تدعم اللاعبين خلال التحضير للمنافسات، والأهم تحقيق النتائج المطلوب والجيدة التي ترضي الجميع والجماهير المصرية، وقبل لعب أولمبياد طوكيو 2020 كان هناك تحضير جيد وخلال فترة فيروس كورونا تم إيقاف التجهيزات لحين عودة المنافسات من جديد.

وأكمل: «سعيد بإنجاز بيج رامي في بطولة كمال الأجسام وأيضا سمر حمزة بعد الحصول على المركز الثالث في بطولة العالم للمصارعة، وشيء مهم وكبير لها للتواجد على منصات التتويج».

وأردف: «بيج رامي شاب وطني وكبير ومحترم للغاية، وكان يستطيع اللعب لأي بلد خارج مصر، ولكنه فضل اللعب باسم مصر، والبطولة لها أهمية كبيرة، ونبارك له على هذا الإنجاز، ورفع علم مصر في المحافل الخارجية له أهمية كبيرة وخاصة».

واختتم: «هناك دعم لكل الرياضيين داخل مصر، وهناك مؤسسات ترعى اللاعبين وتتحمل فترة الإعداد الخاصة باللاعبين، ودعم المؤسسات يكون له دعم كبير للاعبين»

وعلى صعيد اخر أعلن البطل العالمي بيج رامي الذي توج مؤخراً بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية على التوالي، تفاصيل الفعالية الكبرى لكمال الأجسام للمحترفين «أولمبيا مصر»، التي ينظمها فريق كوسكواد، يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك، مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر

ونشر ممدوح السبيعي الملقب بـ«بيج رامي» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشوراً جاء فيه:«لأول مرة في مصر عرض المحترفين» KO PRO«، الذي سيشارك فيه عدد من نجوم رياضة كمال الأجسام للمحترفين خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر الجاري، في فئات البودى بيلدينج ووزن الـ212، والفيزيك والكلاسيك فيزيك».

وتابع بيج رامي في المنشور:«فعالية أولمبيا مصر للمحترفين تؤهل الفائز بالمركز الأول في الفئات الأربع للمشاركة في مستر اولمبيا بالولايت المتحدة الأمريكية نسخة 2022، كما يحصل الفائزون على مجموع جوائز 70 ألف دولار ما يوازي مليون جنيه مصري».

ومن المنتظر أن يحضر بيج رامي فعالية أولمبيا مصر للمحترفين، كما سيشارك في البطولة عدد كبير من لاعبي كمال الأجسام المصريين المحترفين، بخلاف عدد من اللاعبين الأجانب من أرجاء العالم والوطن العربي.