واشنطن: لم نحسم موقفنا من المشاركة في اجتماعات صيغة موسكو حول أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الجمعة، أنه حتى الآن ليس بإمكانها تأكيد مشاركة ممثلين أمريكيين في اجتماعات صيغة موسكو حول أفغانستان.

وقال برايس، في مؤتمر صحفي: "لدينا مصالح متطابقة مع دول مثل روسيا عندما يتعلق الأمر بأفغانستان؛ وفي السابق، وجدنا صيغة الترويكا الموسعة مفيدة؛ وأخذنا في الاعتبار، الدورة القادمة في موسكو، لكن حتى الآن لا يمكننا تأكيد أي اجتماع أو المشاركة ".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أن روسيا تتوقع من الولايات المتحدة تأكيد مشاركة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، زلماي خليل زاد، في اجتماعي "الثلاثية الموسعة" و"صيغة موسكو" حول أفغانستان ، اللذان سيعقدان يومي 19 و 20 أكتوبر الجاري في موسكو.

وكانت حركة طالبان الأفغانية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها تعتزم إرسال وفد إلى روسيا للمشاركة في اجتماعات “صيغة موسكو” بشأن أفغانستان في 20 أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة طالبان، عبد القهار بلخي عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن وفدًا من طالبان سيشارك في اجتماع "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان في 20 أكتوبر الجاري.

وأضاف بلخي: "يرأس الوفد نائب رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة عبد السلام حنفي، وتخطط طالبان لإجراء محادثات في موسكو مع ممثلي مختلف البلدان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".