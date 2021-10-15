عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن: لم نحسم موقفنا من المشاركة في اجتماعات صيغة موسكو حول أفغانستان

نيد برايس
نيد برايس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الجمعة، أنه حتى الآن ليس بإمكانها تأكيد مشاركة ممثلين أمريكيين في اجتماعات صيغة موسكو حول أفغانستان.

 

وقال برايس، في مؤتمر صحفي: "لدينا مصالح متطابقة مع دول مثل روسيا عندما يتعلق الأمر بأفغانستان؛ وفي السابق، وجدنا صيغة الترويكا الموسعة مفيدة؛ وأخذنا في الاعتبار، الدورة القادمة في موسكو، لكن حتى الآن لا يمكننا تأكيد أي اجتماع أو المشاركة ".

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أن روسيا تتوقع من الولايات المتحدة تأكيد مشاركة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، زلماي خليل زاد، في اجتماعي "الثلاثية الموسعة" و"صيغة موسكو" حول أفغانستان ، اللذان سيعقدان يومي 19 و 20 أكتوبر الجاري في موسكو.

حركة طالبان تعلن عزمها المشاركة في اجتماعات "صيغة موسكو" حول أفغانستان

روسيا تستدعي الملحق العسكري الأمريكي على خلفية انتهاك الحدود البحرية

وكانت حركة طالبان الأفغانية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها تعتزم إرسال وفد إلى روسيا للمشاركة في اجتماعات “صيغة موسكو” بشأن أفغانستان في 20 أكتوبر الجاري.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة طالبان، عبد القهار بلخي عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن وفدًا من طالبان سيشارك في اجتماع "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان في 20 أكتوبر الجاري.

 

وأضاف بلخي: "يرأس الوفد نائب رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة عبد السلام حنفي، وتخطط طالبان لإجراء محادثات في موسكو مع ممثلي مختلف البلدان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

الخارجية الأمريكية أفغانستان موسكو صيغة موسكو روسيا واشنطن

ترشيحاتنا

خالد فاروق: أسعار الوحدات المعلن عنها من الدولة عادلة للغاية

مينا عبيد يفوز بلقب أقوى رجل في العالم في مسابقة DEADLEFT

فخر العرب النسائية|كيف صنعت التونسية أنس جابر تاريخا في تصنيف التنس العالمي؟

لمدة شهر.. زوجة خالد الصاوى تكشف تفاصيل مرضه ومدة غيابه

هبوط أرضى بطريق الكورنيش في المنتزه بالإسكندرية .. صور

أحمد بدير : طول القامة والصلع لم يسببا لي أي عقدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

نقل وائل كفورى إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع.. صور

العثور على عظام وجماجم بشرية بأكوام قمامة في طنطا |وتحرك أمني عاجل

كله بتوقيت .. تعليق قوي من موسيماني على استمراره مع الأهلي

السعودية.. أمر ملكي بإعفاء وزير الصحة من منصبه

الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

تحقيقات موسعة| تشريح جثة طالب توفي بـ ضرب زميله له بمدرسة بأكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حزب الله يضع الدولة على كف عفريت بسبب مرفأ بيروت|من يحكم لبنان؟

صور.. النجوم على ريد كاربت اليوم الثاني من مهرجان الجونة

في اليوم العالمي لغسل اليدين.. كيف تحمي أطفالك من «كورونا» بطريقة سليمة؟

نوستالجيا .. مش هتتخرس| قصة سد الحنك في مصر وسر اسمها

فيديو

إجلاء السكان قبل السقوط بدقائق..انهيار عقار قديم في حي باب الشعرية

فيديو جراف.. كرمه بوتين.. من هو سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

شاهد لحظة انفجار مسجد قندهار جنوب أفغانستان

فستان نجلاء بدر وسقوط لبلبة وسيارة رمضان.. أبرز مشاهد افتتاح الجونة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

د. إبراهيم قنديل يكتب: هَدْيُ النبي.. في حب الوطن

د. عيد حسن حسن يكتب: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ