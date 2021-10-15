فخر العرب النسائية|كيف صنعت التونسية أنس جابر تاريخا في تصنيف التنس العالمي؟

أبدت لاعبة التنس التونسية العالمية أنس جابر، سعادتها الكبيرة بعد أن أصبحت أول لاعبة عربية تتقدم بين أول 10 مصنفات على العالم، بعد بلوغها الدور قبل النهائي ببطولة «إنديان ويلز» بفوزها على الإستونية «أنيت كونتافيت»، حيث أعلن اتحاد اللاعبات المحترفات للتنس، أن أُنس أصبحت أول لاعبة عربية تتقدم بين أول عشر مصنفات على العالم، بعد بلوغ الدور قبل النهائي بالبطولة.

أنس: اجتهدت سنوات لإثبات خطأ الآخرين

وقالت أنس جابر بعد المباراة: «شعور رائع، اجتهدنا لأعوام، وعندما تحدثت في نهاية الموسم الماضي عن رغبتي في الدخول بين أول عشر مصنفات شكك البعض في ذلك، لكن أثبتنا أنهم على خطأ»، مضيفة: «الدخول بين أول عشر مصنفات يعني الكثير، لكننا لن نتوقف عند هذا، أتمنى تحقيق المزيد».

وحصدت اللاعبة البالغ عمرها 27 عاما، خمس من 12 نقطة لكسر إرسال منافستها الإستونية، لتحقق انتصارها 48 هذا الموسم، وهو أكثر من أي لاعبة أخرى في بطولات المحترفات.

وكانت أنس جابر بلغت نهائي بطولة شيكاجو في وقت سابق من الشهر الحالي، كما أصبحت أول لاعبة عربية تفوز بلقب في بطولات المحترفات، عندما نالت لقب «برمنجهام» في يونيو.

أنس جابر تحقق إنجازا غير مسبوق للعرب

حسمت نجمة التنس التونسية أنس جابر، صعودها إلى المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بعدما تأهلت إلى الدور قبل النهائي ببطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة، بالفوز على الإستونية أنيت كونتافيت بنتيجة 7-5 و6-3، الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية.

وستتواجد أنس جابر للمرة الأولى ضمن المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي في نسخته، التي تصدر الاثنين المقبل، بعد أن تأهلت إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى على مستوى بطولات المحترفات ذات الألف نقطة، ويشكل الصعود للمراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي إنجازا غير مسبوق للاعبي التنس العرب، سواء على مستوى الرجال أو السيدات.

واحتاجت أنس جابر المصنفة 12 للبطولة، إلى 86 دقيقة للتغلب على كونتافيت المصنفة 18 للبطولة، والتأهل إلى المربع الذهبي، وكان من المحتمل أن تصعد أنس جابر للمراكز العشرة الأولى بالتصنيف في حالة الهزيمة، لكن ذلك كان سيعتمد على نتائج أخرى بالبطولة، إلا أبنة تونس نجحت في حسم صعودها بالفوز، حسب ما ذكرته الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات عبر موقعها على الإنترنت.

التطلع للفوز بلقب «إنديان ويلز»

كان التأهل إلى المربع الذهبي، هو الأول لأنس جابر على مستوى بطولات المحترفات ذات الألف نقطة، حيث انتهى مشوارها من دور الثمانية ثلاث مرات سابقة.

وقالت أنس جابر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: «كانت مباراة رائعة، اللعب أمام أنيت دائما ما يكون صعبا، حاولت فرض أسلوبي في اللعب، لكنها تعرفني بشكل جيد»، وأضافت: «أنا سعيدة للغاية بالحفاظ على هدوئي، الأمور كانت مرهقة للغاية في النهاية، لكنني سعيدة بتحقيق الفوز، وأتطلع إلى المباراة المقبلة، لم لا أتوج باللقب هنا؟، الصعود للمراكز العشرة الأولى هي البداية، أعرف أنني استحق هذا منذ فترة طويلة عندما كنت أقدم مستويات جيدة، لكنني أرغب في أن أثبت جدارتي بذلك، جدارتي بالتواجد ضمن المصنفات العشر الأوليات».

وتابعت: «هناك العديد من الجوانب التي أحتاج لتطويرها، أنا سعيدة للغاية وتنتابني الكثير من المشاعر الآن، لكنني مازلت في إطار المنافسة، لذلك أحاول الهدوء وعدم الإفراط في التفكير بشأن دخول المراكز العشرة الأولى، ربما أحتفل عقب البطولة، أثق بنفسي، لقد عملت بجدية، وهذه تعد فقط بداية أشياء عظيمة».

نتائج مبهرة لأكثر اللاعبات فوزا هذا الموسم

يعد الوصول إلى الدور قبل النهائي في «إنديان ويلز»، استمرارا للنتائج المبهرة لأنس جابر خلال هذا الموسم، حيث كانت قد أصبحت أول لاعبة تنس عربية تتوج بلقب فردي على مستوى بطولات المحترفات بفوزها ببطولة «برمنجهام»، كذلك تتصدر أنس جابر حاليا قائمة اللاعبات الأكثر فوزا هذا الموسم برصيد 48 انتصارا.

وتلتقي أنس جابر في مباراتها بالدور قبل النهائي، الإسبانية «باولا بادوسا» المصنفة 21 للبطولة، التي تأهلت بالفوز على النجمة الألمانية «أنجليك كيربر» المصنفة العاشرة للبطولة 6/4 و7/5 ، بينما تجمع المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي بين البيلاروسية «فيكتوريا أزارينكا» المصنفة 27 للبطولة، واللاتفية «ايلينا أوستبنكو» المصنفة 24 للبطولة.

أسطورة التنس الأمريكي تحفز أنس جابر

أنس مع جين كينج

حضرت اللاعبة التونسية أنس جابر، في إنديان ويلز، حفل تقديم الكتاب الجديد لأسطورة التنس الأمريكي، «بيلي جين كينج»، البالغة من العمر 77 عامًا.

وسبق لبيلي جين كينج، احتلال قمة الترتيب العالمي في عام 1966، وحصدت 129 لقبًا، من بينهم 12 في البطولات الكبرى، وأهدت كينج، كتابها الذي يسرد مسيرتها، إلى أنس جابر.

وكتبت بيلي جين كينج، على الكتاب لـ أنس جابر: «شكرًا على كونك مصدر إلهام لنا جميعا، خاصة العرب، حافظي واستمري على هذا المنوال».