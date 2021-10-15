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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ليلى علوي تشارك متابعيها فيديو فستانها بحفل إفتتاح مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي

شاركت الفنانة ليلى علوي متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام فيديو جديد لها وهي تستعرض فستانها التي ظهرت به في حفل إفتتاح  حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021 بدورته الخامسة، وهو ما دفع متابعيها للتعليق والتعبير عن حبهم الشديد لها

 

إطلالة ليلى علوي 


وظهرت ليلى علوي وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الفضي بأكمام طويلة للغاية بتصميم مميز من منطقة الأكتاف والذراعين والصدر، وقامت بإختيار حقيبة باللون الأسود اللامع وحذاء بنفس بلون يتناسب مع تفاصيل إطلالتها .


وقامت ليلى علوي بترك خصلات شعرها إلى منسدلة عبر اكتافها وظهرها تسريحة ويفي مميزة وناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

 

ليلى علوي 



وأبرزت ليلى علوي إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، بوضع الآي لاينر والكحل الأسود والماسكرا، والأي شادو بالألوان الترابية ، مع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري .


افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

 

أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي 22 من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، إنجي علي، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

 

حضور مهرجان الجونة 

 

وحضر لمهرجان الجونة،  عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة  أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، إنجي علي، مايان السيد.. وآخرين.

 

مهرجان الجونة السينمائي

 

ويمنح المهرجان جائزة (سينما من أجل الإنسانية) لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي)، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة.

وتنظم الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، معرضًا لأعمال وحياة المخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي إحياء لذكراه الخامسة والعشرين.

يصمم ويجهز المعرض الاستعادي منسق المناظر ومهندس الديكور الشهير أنسي أبو سيف، وستتم إعادة الأعمال المعروضة فيه إلى الحياة مرة أخرى من خلال عدسة سينمائية.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما. كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

 

https://www.instagram.com/reel/CVDzwqxIhcg/?utm_source=ig_web_copy_link
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