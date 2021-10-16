سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 16 -10-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم السبت 16 أكتوبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزى 15.65جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (مصرف ابوظبى الإسلامى، الاستثمار العربى، الأهلى الكويتى، مصر إيران للتنمية) 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (الامارات دبى الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات ، التعمير والإسكان) 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى،التجاري الدولى CIB، المشرق ،التنمية الصناعية، أبوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد ،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC ، البركة ، قطر الوطني QNB،الكويت الوطنى NBK، قناة السويس،المصرى الخليجي)نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك( فيصل الإسلامي، الإسكندرية) نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنوك (الأهلى ،مصر،المصرف المتحد) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه.



وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.



واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.