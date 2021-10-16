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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة المنيا تحتفى بالمولد النبوى بالنادى الرياضى

ثقافة المنيا
ثقافة المنيا

 أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والعروض الفنية احتفالا بالمولد النبوى الشريف، بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى.

وقدم قصر ثقافة المنيا بالتعاون مع النادى الرياضى بالمنيا عرض فنى لفرقة كورال اطفال المنيا قدمت فيه الفرقة كوكتيل من الأغانى الدينية المتنوعة منها "إلى رحاب يثرب جماعى، سيرة الحبيب أريج أحمد، كيف العمل ياأحمد، أم النبى, قدمتها، ياسيدى وأمامى، سلام الله ياطه، أم أيمن، قمر سيدنا النبى"، الفرقة من تدريب المايسترو الفنان عصام الشاذلى، بجانب عرض لفيلم رسوم متحركة للأطفال بعنوان "حواديت أبلة فضيلة"، كما ناقشت مكتبه الطفل والشباب بالروضة كتاب بعنوان "سيدنا ابراهيم خليل الله عليه السلام"، وأعدت مكتبة طمبدى الثقافية سرد وحكى عن المولد النبوي الشريف قدمه السيد شعبان.

يواصل الفرع إحتفالاته بذكرى نصر أكتوبر المجيد، حيث عقد نادى أدب بيت ثقافة العدوة أمسية شعرية عن انتصارات اكتوبر، شارك فيها الشعراء عماد عزير، سامى عبدالعظيم، محمد كمال، عادل التغلب، بجانب محاضرة للأطفال عن ملحمة اكتوبر حاضرها خالد غريب، وتحدث فيها عن الانتصار العظيم، كما أكد على ضرورة تعريف النشء بملحمه العبور العظيم ومابذلوه جنودنا البواسل من تضحيات فداءا للوطن.

ايناس عبد الدايم وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالا بالمولد النبوى الشريف ثقافة المنيا فعاليات ثقافية

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