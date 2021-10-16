الأسد الفرنسي "بيجو" ورحلة تاريخية لا تنسى

في رحلة عابرة للقارات نتجه سويًا إلى القارة الاوروبية، وبالتحديد من داخل أعظم قلاع تصنيع السيارات الفرنسية، وصاحب هذه القصة اتخذ شعار الاسد لسنوات عديدة، فمنذ البداية الاولى استطاعت شركة تصنيع السيارات الفرنسية بيجو، أن تفرض سيطرتها داخل السوق العالمي للسيارات، وذلك عبر باقة من الطرازات المتنوعة.

الاسد الفرنسي "بيجو" ورحلة تاريخية لا تنسى

خاض الاسد الفرنسي بيجو رحلة تاريخية حافلة بالاصدارت المختلفة بين فئة السيدان والهاتشباك الشبابية، مرورًا بالسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات وفئة الكروس اوفر، فمن منا لم يتذكر الايقونة بيجو 504 والتي تربعت على عرش الطرق المصرية كأحد اشهر وسائل المواصلات بفئة الـ 7 راكب، بل اصبحت معشوقة وجه قبلي وبحري نسبة إلى تاريخها الممتد بين محافظات المحروسة.

كما استطاعت الفئة القياسية صاحبة الـ 5 مقاعد أن تحتل مكانة كبيرة سواء كانت سيارة للاجرة أو خاصة، حيث تمتعت بمساحة داخلية رحبة، مع قدرات قوية في الدفع والانطلاق، ولكن نسترجع سويًا قدرات احد الطرازات الاسطورية وهي بيجو 402 والتي انتجت للمرة الاولى في عام 1935، حيث تمتعت بتصميم كلاسيكي يرتكز على قاعدة عجلات بطول 3.330 مم.

ولاشك ان النسخة بيجو 404 هي واحدة من الاصدارت البارزة داخل قلاع الصانع الفرنسي حيث انتجت للمرة الاولى في عام 1960 وظلت داخل خطوط الانتاج إلى عام 1978 ولكن استمر انتاجها داخل كينيا لعام 1991، وتمتعت هذه السيارة بالعديد من الاطلالات الناجحة مثل النسخة القياسية، و صاحبة السقف المكشوف و الكومبي.

ويبدو أن ارقام بيجو مازالت تبهر محبيها وخاصة النسخة 205 والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، ونالت هذه السيارة اعجاب الكثير وخاصة من فئة الشباب حيث تمتعت بمحرك 1000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 45 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 68 نيوتن/متر مقترن بناقل حركة رباعي السرعات مع سرعة قصوى تصل إلى 134 كيلومتر في الساعة.