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رئيس التحرير
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منوعات

بعت كليتي للصرف علي أمي.. الكومبارس برنسة عبد الغني تناشد الرئيس بتوفير معاش لها

صدى البلد

الكومبارس برنسة عبد الغني، صاحبة الوجه المألوف والتي كان لها العديد من الأدوار الثانوية المشهورة في العديد من الافلام السينمائية والمسلسلات الدرامية التي مازالت في أذهان العديد من المصريين.

 

تحدثت الكومبارس برنسة عبد الغني إلي عدسة "صدي البلد" عن بداية مشوارها الفني، وظروف حياتها الصعبة التي لا تقدر أن تعيشها بسبب قلة العمل ومرضها واحتياجها إلي المال.

 

وقالت برنسة عبد الغني أن زوج شقيقتها هو من عرفها علي طريق الفن وادخلها فيه، فكان دوبلير للفنان الراحل رشدي اباظة، وعلي رغم من عدم محبة والدتها لهذا العمل، الا انها وقعت في حب الفن والسينما بشكل عام.

 

"بعت كليتي علشان أصرف علي مرض أمي"، كانت هذه أولي كلمات برنسة عبد الغني عن حياتها الصعبة، وبسبب قلة عملها تراكمت الديون عليها ومع مرض والدتها كان لا يوجد امامها سوي بيع كليتها من أجل الصرف علي عملية والدتها.

 

وأوضحت برنسة عبد الغني انها لا تعمل منذ عدة شهور، وبذلك لم يدخل اليها اي دخل وتراكمت الديون عليها، ولجأت برنسة عبد الغني الي مطالبة الأموال من بعض المنتجين والمخرجين حتي لا تظل دون أموال وتقدر علي شراء الأدوية من أجل مرضها.

 

وناشدت برنسة عبد الغني، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير معاش لها بسبب عدم تحملها علي العمل في مجال آخر بسبب كبر سنها، وطالبت المسئولين بشقة صغيرة لها تقدر علي العيش فيها، فهي تعيش وحيدة بدون زوج أو أولاد.

 

ناشدت الرئيس بتوفير معاش.. من هى برنسة عبد الغني الكومبارس الأشهر بالسينما

 

وأضافت برنسة عبد الغني قائلة: "أنا مديونة بفلوس كتير لصحابي ولجراني والصيدلية اللي بجيب منها الدواء، القاعدة من غير شغل او معاش خليتني مديونة لأكثر من حد ومش عارفة اسدد الفلوس اللي عليا، ولا عارفة ادفع إيجار الشقة".

 

وتحدثت برنسة عبد الغني عن أهمية أدوار الكومبارس داخل العمل الفني، قائلة: "المسلسل أو الفيلم بدون أدوار ثانوية مينفعش، أحنا عمود الفيلم أو المسلسل، فلازم يعملونا معاش ويهتموا بينا كناس كبيرة في السن".

 

وطالبت برنسة عبد الغني الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسئولين، بتوفير معاش لها ثابت تقدر علي العيش منه، مع توفير شقة لها بدون إيجار، فهي لا تقدر علي دفع إيجار الشقة التي تسكن بها حاليًا بسبب ارتفاع سعر الإيجار.

 

الكومبارس برنسة عبد الغني برنسة عبد الغني كومبارس الرئيس عبد التفاح السيسي عبد الفتاح السيسي

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