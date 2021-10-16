الكهرباء: إطلاق تطبيق على الموبايل لمتابعة الاستهلاك وسداد الفواتير

خدمة css

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن القطاع يعيش طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن مصر توقع عقود للربط الكهربائي آخرها مع دول قبرص واليونان.

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:"تم تفعيل الـ css الخاصة ببعض الخدمات الذكية من خلال شركة جنوب القاهرة، موضحا:" هذا التطبيق يتيح لكل المستخدمين متابعة الاستهلاك من خلال الهاتف المحمول، فضلا عن إمكانية الدفع بشكل الكتروني".

وفي سياق آخر قال أيمن حمزة، إن مصر لديها ما يؤكد قوتها في الطاقة المتجددة، وبالفعل لدينا مشاريع في هذا السياق، لافتا إلى أن مصر غنية بالطاقة المتجددة ومنها الشمسية.

وأكمل الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الربط الكهربائي مع دول الجوار يساعد في استقرار التغذية الكهربائية في الدول، متابعا أن تم البدء في الربط الكهربائي مع السودان ونسعى للزيادة ليصل الي ٣٠٠ ميجاوات.