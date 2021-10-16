حياة كريمة: تنفيذ 13 مجمعا صناعيا وعدد من مشروعات الكهرباء فى 34 قرية بالأقصر

كشف المهندس محمود صادق منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الأقصر، جهود مبادرة حياة كريمة بالقري المحتاجة.

وقال صادق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد أبو زيد عبر برنامجه "المبادرة" المذاع على قناة إكستر نيوز،:"المبادرة تعمل على تطوير المجمعات الخدمية بالمحافظة، وكذلك يتم تنفيذ عدد من الكبارى بإجمالى 20 كوبرى.

وأوضح محمود صادق:" يتم تنفيذ 13 مجمعا صناعيا، وعدد من مشروعات الكهرباء فى 34 قرية بالمحافظة.

وتسعي مبادرة حياة كريمة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يستفيد منها حوالي 58 مليون مواطن ضمن مراحل المبادرة المختلفة.