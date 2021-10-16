مع بداية الموجة الرابعة من كورونا.. استشاري يحذر من المسحة السريعة

حذر الدكتور أحمد عبد الفتاح، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بجامعة القاهرة، من عدم دقة المسحة السريعة التي يجريها البعض للتأكد من الاصابة من فيروس كورونا.

وأوضح احمد عبد الفتاح، خلال حواره ببرنامج "حصاد الأسبوع" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" "تحليل المسحة السريعة يظهر بعدها بـ10 دقائق وأكثر من 70الى 75% من نتائجها غير صحيحة وقد تسبب اختلاط لدى البعض ولذلك الأفضل أن نقوم بعمل تحليل الأجسام المضادة أو المسحة الطبيعية التي تظهر نتائجها بعد 24 ساعة".

وأضاف:" نحن الآن في بداية ذروة الموجة الرابعة وبدأ يحدث اختلاط بين أعراض البرد وكورونا التي تستمر أعراضها في الموجة الرابعة ما بين الحرارة والكحة وألم في البطن".

وأكد استشاري الأنف والأذن والحنجرة بجامعة القاهرة، ان كثير من المعامل تقوم الآن بتحليل المسحة السريعة لمحاولة التفرقة بين الكورونا وبين الأنفلونزا الموسمية نظرًا لتشابه الأعراض إلى حد كبير".