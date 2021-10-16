الطقس اليوم السبت.. حار على القاهرة الكبرى ومعتدل على السواحل الغربية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الطقس اليوم السبت الموافق 16 /10/2021 ، حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتكون ليلا لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس ، يظل نشاط الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 25.

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 21.

جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25.

السواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 23.

أما عن نسب الرطوبة، خلال الطقس اليوم السبت الموافق 16 /10/2021 كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 30.

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

السواحل الشمالية العظمى 90 والصغرى 40.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30 .