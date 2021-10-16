سقوط أربعينية من الطابق الثالث في الجيزة.. وأهلها: جوزها السبب

تباشر الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تحرياتها لكشف ملابسات سقوط ربة منزل من الطابق الثالث بمنطقة الطالبية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغا، من أسرة السيدة أفاد بسقوطها من الطابق الثالث عقب هروبها من زوجها الذي يتعدى عليها بالضرب.

على الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

وكشفت التحريات الأولية سقوط سيدة أربعينية من الطابق الثالث "شقة الزوجية" ومصرعها عقب إصابتها بـ كسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

وبسؤال أهلها اتهموا زوجها بقتلها أثناء قيامه بالتعدى عليها بالضرب، ومحاولتها الهروب منه سقطت من شرفة المنزل.

تحرر المحضر اللازم وتباشر جهات التحقيق التحقيقات.