خالد الغندور: سأحصل علي حقي ضد التنمر والتطاول والسب قريبا

نشر الإعلامي خالد الغندور ، تدوينة عبر صحفته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب خالد الغندور “ ان شاء الله قريبا جدا سأحصل علي حقي ضد التنمر و العنصرية و التطاول و السب و القذف و لن اعلق علي اي شيء يحدث ”.

أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق أن الفريق يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين ولا يحتاج للتعاقد مع أي صفقات جديدة .

وأضاف في تصريحات عبر قناة “ الزمالك ” أن أحمد سيد زيزو يعد الإفضل في مركزة في جميع الدوريات العربية مشددا أنه لولا وجود محمد صلاح في المنتخب لكان زيزو هو الأساسي في المنتخب الأول.

وتابع أن إمام عاشور حاليا يعد أفضل موهبه صاعدة بالإضافة لمصطفي فتحي وشيكابالا اللذان يعدان افضل من يلعبان بالقدم اليسرى في مصر .

وأكمل أن محمد أبو جبل هو حارس مصر الأول عقب إصابة محمد الشناوي وقدم أداء رائع خلال مشاركته بديلا الشناوي .

وتابع أن فرجاني ساسي رحل عن الفريق في توقيت صعب ولكن الزمالك تمكن من التتويج بلقب الدوري المصري مشددا أن الأهم هو وجود لاعبين مميزين وليس التعاقد مع صفقات جديدة لا حاجه لها.

واختتم قائلا :“العبرة ليست بالكمية والصفقات الوهمية، هناك صفقات تدفع فيها ملايين الدولارت وتفاجئ أن اللاعب مصاب”