عمر مرموش ووالده زملكاوية.. خالد الغندور يثير الجدل عبر فيسبوك | شاهد

أثار الاعلامى خالد الغندور الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” بعدما اعلن ان عمر مرموش لاعب منتخب مصر زملكاوى .

وكتب خالد الغندور :“ علي فكرة والله ما بهزر عمر مرموش و والده كمان زملكاوية جدا ”.

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

و تمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط ويتصدر المجموعة، وينتظر مباراة العودة أمام ليبيا يوم الاثنين بعد المقبل.