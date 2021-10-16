برلماني: الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات كاملة المفروشات أمر لا يحدث في العالم

أشاد النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق الغير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن إنجازات الدولة مؤخرا في ملف الإسكان وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.



وأكد احمد مهني خلال البيان الصادر له، أنه منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد، حرصت الدولة على إعادة رسم الخارطة العمرانية القومية، والتي ساهمت من خلالها القضاء على ظاهرة البناء العشوائي، والمناطق العشوائية غير الأمنة، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الوحدات السكنية في المناطق الجديدة كاملة المفروشات وهو أمر لا يحدث في العالم بما يجعل المواطن يستفاد بشكل كبير ويحقق له نقلة اجتماعية في مستوى معيشته.