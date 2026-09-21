هاني محمود: دعم مؤسسات الدولة وراء الطفرة في الأولمبياد الخاص بـ مصر

أكد المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، سعادته باستضافة مصر فعاليات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة وفود من 13 دولة عربية، التي تتضمن منافسات في أربع رياضات هي الفروسية، والقوة البدنية، والجمباز الفني، والجمباز الإيقاعي.

وقال محمود إن مصر ترحب بجميع الوفود العربية المشاركة، موضحًا أن فعاليات البطولة انطلقت بالموتمر الشباب القادة، بينما شهد يوم السبت إقامة حفل الافتتاح، إلى جانب إجراء الكشف الطبي الشامل على جميع اللاعبين واللاعبات في عدد من التخصصات الطبية.

وأضاف أن المنافسات تستمر حتى 22 سبتمبر، الذي يشهد إقامة حفل الختام وتوزيع الميداليات، على أن تغادر الوفود المشاركة الأراضي المصرية يوم 23 سبتمبر.

وأشار رئيس الأولمبياد الخاص المصري إلى أن جميع الوفود أبدت رغبتها في زيارة المتحف المصري الكبير، موضحًا أن الزيارة تمثل فرصة للتعرف على الحضارة المصرية والتاريخ العريق، ونقل هذه التجربة إلى أسر وأصدقاء اللاعبين في الدول العربية، بما يسهم في الترويج للسياحة العربية في مصر.

وتحدث محمود عن التطور الذي شهده الأولمبياد الخاص المصري خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعبين المصريين أصبح لديهم حضور قوي في مختلف المنافسات العربية والدولية، وهو ما ظهر خلال المشاركة الأخيرة للبعثة المصرية في تونس وتحقيقها نتائج مميزة.

وأوضح أن الاستعدادات مستمرة للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها المنافسات المقرر إقامتها في سلطنة عمان والسعودية والإمارات، بما يضمن استمرار مشاركة اللاعبين المصريين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف رئيس الأولمبياد الخاص المصري أن الدعم الذي يحظى به الأولمبياد الخاص من مؤسسات الدولة كان له دور أساسي في التطور الذي شهدته الرياضة خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة.

وأتم أن إتاحة الملاعب والمنشآت الرياضية أمام لاعبي الأولمبياد الخاص أسهمت بشكل كبير في توفير بيئة مناسبة للتدريب والمنافسة، وساعدت على تنظيم البطولة بالصورة التي تليق بمصر وبالوفود العربية المشاركة.