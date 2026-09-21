قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يواجه الهلال الليبي والمقاصة وديًّا خلال فترة التوقف الدولي
تعاون مصري صيني لتطوير مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات
بن شرقي يتحفظ على تجديد عقده مع الأهلي لمدة موسم | خاص
استقرار الحالة الصحية لـ والد أحمد العوضي بعد خروجه من العمليات| خاص
رسميا.. دي لا فوينتي يمدد عقده مع إسبانيا حتى 2032
توقف مصفاة موسكو الرئيسية بعد هجوم أوكراني
السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين
يجب إعداد كوادر «مقاتلة».. وزير الاستثمار يشهد أداء اليمين للدفعة الجديدة من أعضاء التمثيل التجاري
اختطاف وزير باكستاني تحت تهديد السلاح يفجر احتجاجات واسعة في خيبر بختونخوا
إسعاف هليكوبتر في مصر.. وزير الصحة يبحث تطوير منظومة الإسعاف الجوي
بسبب سيارة بـ400 ألف إسترليني.. عقوبة جديدة لمحمد صلاح في إنجلترا
محمد العرابي: مصر تتبنى مصالح الشعوب وتدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني محمود: دعم مؤسسات الدولة وراء الطفرة في الأولمبياد الخاص بـ مصر

هاني محمود
هاني محمود
محمد سمير

أكد المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، سعادته باستضافة مصر فعاليات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة وفود من 13 دولة عربية، التي تتضمن منافسات في أربع رياضات هي الفروسية، والقوة البدنية، والجمباز الفني، والجمباز الإيقاعي.

وقال محمود إن مصر ترحب بجميع الوفود العربية المشاركة، موضحًا أن فعاليات البطولة انطلقت بالموتمر الشباب القادة، بينما شهد يوم السبت إقامة حفل الافتتاح، إلى جانب إجراء الكشف الطبي الشامل على جميع اللاعبين واللاعبات في عدد من التخصصات الطبية.

وأضاف أن المنافسات تستمر حتى 22 سبتمبر، الذي يشهد إقامة حفل الختام وتوزيع الميداليات، على أن تغادر الوفود المشاركة الأراضي المصرية يوم 23 سبتمبر.

وأشار رئيس الأولمبياد الخاص المصري إلى أن جميع الوفود أبدت رغبتها في زيارة المتحف المصري الكبير، موضحًا أن الزيارة تمثل فرصة للتعرف على الحضارة المصرية والتاريخ العريق، ونقل هذه التجربة إلى أسر وأصدقاء اللاعبين في الدول العربية، بما يسهم في الترويج للسياحة العربية في مصر.

وتحدث محمود عن التطور الذي شهده الأولمبياد الخاص المصري خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعبين المصريين أصبح لديهم حضور قوي في مختلف المنافسات العربية والدولية، وهو ما ظهر خلال المشاركة الأخيرة للبعثة المصرية في تونس وتحقيقها نتائج مميزة.

وأوضح أن الاستعدادات مستمرة للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها المنافسات المقرر إقامتها في سلطنة عمان والسعودية والإمارات، بما يضمن استمرار مشاركة اللاعبين المصريين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف رئيس الأولمبياد الخاص المصري أن الدعم الذي يحظى به الأولمبياد الخاص من مؤسسات الدولة كان له دور أساسي في التطور الذي شهدته الرياضة خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة.

وأتم أن إتاحة الملاعب والمنشآت الرياضية أمام لاعبي الأولمبياد الخاص أسهمت بشكل كبير في توفير بيئة مناسبة للتدريب والمنافسة، وساعدت على تنظيم البطولة بالصورة التي تليق بمصر وبالوفود العربية المشاركة.

هاني محمود الأولمبياد الخاص دعم مؤسسات الدولة الألعاب الإقليمية الألعاب الإقليمية العاشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

ترشيحاتنا

نيللي كريم

بفستان أنيق.. ظهور لافت لـ نيللي كريم عبر إنستجرام

فرقة عبد الحليم نويرة

الجمعة.. فرقة "نويرة" تقدم باقة من الطرب الأصيل على مسرح الجمهورية

أحمد شيبة ومحمد شاهين

حد قال أنا.. أحمد شيبة ومحمد شاهين يطرحان أحدث أغانيهما

بالصور

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

القوات المسلحة تنظم حفل تخرج دورة «برنامج التدريب الاحترافي للمجندين» من معهد تكنولوجيا المعلومات

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات

مش كل ترتيب صحي.. 5 علامات تكشف أن حب النظام تحول لضغط نفسي

5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي
5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي
5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لطائف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي من تفتيت الوعي إلى الحرب الناعمة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: لغة السينما تعبر الحدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة ثالثة مؤجلة

المزيد