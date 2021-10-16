أهالي قرية بني روح بالمنيا يستغيثون بالمسؤلين للبحث عن 3 بنات متغيبين

أرسل القارئ خالد يحيى استغاثة إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد من تغيب ثلاث بنات منذ ٦ ايام عن المنزل.

وقال في استغاثته في ٣ حالات تغيب لثلاث بنات في الصف الاول الثانوي بقرية بني روح التابعه لمركز ملوي بمحافظة المنيا ياريت الاهتمام بالموضوع ونشره علشان الجهات تتحرك وربنا يرجعهم لينا سالمين البنات متغيبه من يوم السبت ٩ اكتوبر الساعه ٢ الظهر اثناء ذهابهم لقرية هور لاخذ الدروس.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بأهل المتغيبين للتواصل مع مقدم الاستغاثة على رقم ٠١١٢٠٤٦٦٧٩٨



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