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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية بني روح بالمنيا يستغيثون بالمسؤلين للبحث عن 3 بنات متغيبين

صدى البلد

أرسل القارئ خالد يحيى استغاثة إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد من تغيب ثلاث بنات منذ ٦ ايام عن المنزل.

 

وقال في استغاثته في ٣ حالات تغيب لثلاث بنات في الصف الاول الثانوي بقرية بني روح التابعه لمركز ملوي بمحافظة المنيا ياريت الاهتمام بالموضوع ونشره علشان الجهات تتحرك وربنا يرجعهم لينا سالمين البنات متغيبه من يوم السبت ٩ اكتوبر الساعه ٢ الظهر اثناء ذهابهم لقرية هور لاخذ الدروس.

 

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وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بأهل المتغيبين للتواصل مع مقدم الاستغاثة على رقم ٠١١٢٠٤٦٦٧٩٨


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

خدمة بين الناس بين الناس تغيب ثلاث بنات الصف الأول الثانوى قرية بني روح مركز ملوي بمحافظة المنيا المنيا

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