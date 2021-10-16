بدء إنشاء وحدة إسعاف جديدة بطليا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنوفية





تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، الانتهاء من أعمال الحفر ووضع طبقة الإحلال الخاصة بإقامة وحدة إسعاف جديدة بقرية طليا وذلك ضمن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون ، بحضور محمد وهدان رئيس الوحدة المحلية بطليا ، تحسين عبد السميع سكرتير الوحدة ،والشركة المنفذة للمبادرة .

أكد سرور أنة سيتم إنشاء وحدة إسعاف طليا علي مساحة حوالي 272م²لخدمة أهالي القرية والمناطق المجاورة ولتلبية إحتياجات الأهالي من هذا المرفق الحيوي لسرعة تقديم الخدمات الإسعافية ، مما يسمح بسرعة الوصول لنقل الحالات، في أسرع وقت لإنقاذها ونقلها للمستشفيات في التوقيت المناسب حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار سرور إن الحكومة تولي إهتماما كبيراً بدعم القطاع الصحي في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمصريين، والإرتقاء بالمنظومة الصحية بقري الريف المصري ، لافتًا إلى أن "الصحة" أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بمبادرة " حياة كريمة " التي تحظى برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة المواطنين .



من جانبة أكد سرور علي المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .