عاجل
محافظ الوادى الجديد: الانتهاء من زراعة مليون نخلة فى أبريل 2022 انتقاما لاصابة زملائهم خلال تدافع.. 3 طلاب يشعلون النيران في بوابة مدرستهم بكرداسة رئيس برلمانية المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: أحزاب المعارضة ليست شيطانية.. الحكومة ملزمة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية..حياة كريمة خطة ذكية وصلت ثمارها إلى المواطن..ومجلس الشيوخ قادر على العطاء عبد المعطي وأبو الحاج يقودان هجوم الفيوم أمام المدينة المنورة تأجيل دعوى منع اللاجئين من دخول الأراضي المصرية للحكم.. 25 ديسمبر المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية في أسبوع.. ضبط قضايا تهرب ضريبي بقيمة 3 مليار جنيه.. والقبض على 77 متهما في السحر والجمال وبحيرة المنزلة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستهداف كافة صور الخروج عن القانون، واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (77) متهما، وبحوزتهم (37 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 40 قطعة سلاح أبيض).

 

ونجحت الجهود ـ خلال أسبوع ـ فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، في ضبط (508) عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – السويس – الدقهلية -  كفر الشيخ – الشرقية – المنيا - سوهاج– الأقصر – المنوفية – البحر الأحمر - دمياط-بورسعيد – أسوان - الفيوم) ، وبحوزتهم (303  قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة- مخدرات – شروع فى قتل)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

 

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (1532) قطعة سلاح نارى أبرزها (136 بندقية آلية – 247  بندقية مششخنة وغير مششخنة – 83 مسدس – 1066 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 170 خزينة –  1854 قطعة سلاح أبيض) وفى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط(2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية) ضبط بداخلهما (4 مسدسات– 4 فرد محلى- 3 خزينة- عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- أجزاء وأدوات التصنيع).

 

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط (15) تشكيل عصابى ، ضموا (47) متهم ، إرتكبوا (121) حادث سرقة متنوعة، وضبط (82) قضية أحداث، وكشف غموض (69) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (107) متهماً، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها.

 

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (649790) حكم قضائى.. بإجمالى (44424) متهم ، بينها (2681) حكم جناية، و(231206) حكم حبس، و(326115) حكم غرامة، و(89788) مخالفة.

وشنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (9233 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (174) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (11398 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 1,538,730 جنيه)، وضبط (28) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (159945 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (9031) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (4089,275) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (357) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (507,462) طن، وكذا ضبط (56) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (53,033) طن.

وتمكنت مباحث الكهرباء من ضبط (72231) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (64,345,341) جنيه.

ونجحت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبي في ضبط (2060) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).. بمبالغ مالية بلغت (3٫294٫589٫474) جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها) .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (6٫363٫188) جنيه .

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا الأموال العامة عن ضبط (45) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية - غسل الأموال – الكسب غير المشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (211,260,848 جنيه).

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط تشكيل عصابى، ضم (2) متهم، إرتكبا واقعة سرقة، وضبط (1740) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة)، وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (276) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بينها (165) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد (376) وحدة أبرزها (أجهزة ريسيفر- مكبر إشارة عمومى – كابينة تجميع قنوات – لاب توب – جهاز إرسال هوائى – كارت فك شفرة)، وكذا ضبط (111) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (297503) تمثلت فى (كتب مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية- مطبوعات تجارية وغذائية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية).

ونجحت شرطة البيئة والمسطحات المائية في ضبط (595) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1471) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (130) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (209) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (109) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (838) لنش سياحى.

وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط (1916) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (2114) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (818٫97 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (199٫689 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (41٫787 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (21٫198 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (6٫57 كيلو جرام)

وأسفرت الجهود عن ضبط كمية من مخدر الآيس (الشابو) ، وزنت (3٫311 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو ، وزنت ( 1٫435 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (120 جرام)، و (45,236) ألف قرص مؤثر، و (17,697) ألف قرص ترامادول مخدر، و (329,575) ألف قرص كبتاجون مخدر، وضبط قضية غسل الأموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (80) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وضبط (7) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان،  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (33٫000٫000 جنيه).

وأثمرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (15) قضية بإجمالى (14) متهم .. بمضبوطات بلغت (طن ، و165 كيلو جرام، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (247402) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (36904 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 5727 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (289 سيارة – 70 دراجة نارية)، وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (19) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (75) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية، وفى مجال الأمن السياحي تم ضبط (905) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط  (6393) قضية تموينية متنوعة، وضبط (2183) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (12784) أرجيلة، وغلق (8868) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (67413) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (67158) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (255) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون

ترشيحاتنا

السجن المشدد 10 سنوات ينتظر صاحب بطاقة تموين تحمل اسم الرئيس السيسي..تفاصيل

ميار شريف تهنيء أنس جابر بدخولها ضمن أفضل عشر لاعبين في العالم

لبنان.. ميقاتي يتعهد بعدم التدخل في أي ملف يخص القضاء

الرئيس السيسي: بحلم بـ 3 ملايين شقة جديدة مثل وحدات السكن الآمن

صلاح يتألق وماني يسجل.. ليفربول يتقدم على واتفورد بهدف في أول نصف ساعة|فيديو

إقبال كبير علي جناح منتجات التمكين الاقتصادي "أبيس وكليم إن " في ختام معرض تراثنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب لـ نجلاء بدر: بصراحة الفستان ميتبلعش.. والفنانة ترد: آسفة وهرجعه

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

كورونا يصطاد 3 أشخاص من بعثة الزمالك قبل ساعة من مباراة توسكر الكيني

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

فى 400 حكم تأديبي.. المحكمة العليا ترفض براءة الأطباء والصيادلة الممتنعين عن تكليف العمل

هنعمل إيه؟.. الرئيس السيسي يروي موقفا تعرض له بسبب القمامة بالشوارع

علماء الآثار في حيرة.. تحليل DNA يفجر مفاجأة بقبر توت عنخ أمون |تفاصيل

الفصل والغرامة والحبس.. عقوبات تطبق على هؤلاء الموظفين بداية من ديسمبر 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

أبرز ما حدث بمهرجان الجونة السينمائي .. أول مسار لريادة الأعمال في صناعة الأفلام.. تعرف على أهم العروض .. وترقب لإنطلاق منصة الجونة

رائد حركة الترجمة.. كيف ساهم رفاعة الطهطاوي في إحداث طفرة بالنهضة المصرية؟

فيديو

فيديو جراف.. هل تعود شمس البارودي للفن مجددا ؟.. ابنها يجيب

فيديو جراف| حادث مروع للفنان وائل كفوري .. ونقله للمستشفي

إلهام شاهين: أيوه هاتبرع بأعضائي والشيوخ قالوا صدقة جارية

فيديو جراف.. 270 ألف علبة.. ضبط أكبر مخزن للمنشطات الجنسية بـ حدائق الأهرام

المزيد

ساحة رأي

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسي تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

اﻟﻤﺰﻳﺪ