برلماني: الدولة تنفذ خطة طموحة للقضاء على المناطق غير الآمنة

أشاد النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق الغير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر، مؤكدا أن الرئيس السيسي يتابع ملف تطوير العشوائيات بصورة مستمرة مع الحكومة لتوفير أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري وتأتي في إطار المشروعات التي يتم تخصيصها من قبل الدولة كسكن بديل.

وأوضح، في بيان اليوم، أن ملف تطوير العشوائيات شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلي أن الدولة حريصة على توفير حياة كريمة للفئات البسيطة وغير القادرة والأكثر احتياجا من خلال إنشاء مساكن بديلة تليق بهم وبحياتهم المستقبلية.

وذكر عضو مجلس النواب، أن الدولة قامت بتنفيذ خطة طموحة للقضاء على المناطق غير الآمنة في مصر، مضيفا أنه تم تجهيز وحدات سكنية لإعادة تسكين جميع سكان تلك المناطق بمواقع بديلة أو العودة للسكن بنفس المنطقة بعد تطويرها، لافتا إلي أنها مزودة بكافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة سواء من القطاعات الصحية والتعليمية وكافة الوسائل المعيشية الأخرى.