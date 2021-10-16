العراق.. الاستخبارات تضبط سيارتين محملتين بأغنام مهربة في جلولاء

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، العراقية اليوم السبت، عن ضبط سيارتين محملة بأغنام مهربة في جلولاء.

وقالت الاستخبارات العراقية في بيان لها، أنه "بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بدخول ٢ سيارة محملة بأغنام مهربة من منطقة كلار على طريق قرة تبة جلولاء، على الفور توجهت قوة إلى مكان السيارتين وتم إلقاء القبض على السيارتين مع سائقيها".

وأشارت إلى "تسليمهما الى مركز شرطة الطبج في ناحية جلولاء".

وكانت أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، الموقف الوبائي لجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن كوادرها "سجلت 1077 إصابة جديدة، مقابل تماثل 3007 حالة للشفاء، و 25 وفاة بالفيروس".

وأشارت إلى "تلقي 11759 شخصاً للقاح كورونا في 24 ساعة".