مواعيد عرض فيلم ليل ضمن فعاليات مهرجان الجونة

ينافس فيلم التحريك القصير ليل للمخرج أحمد صالح بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي والتى تستمر حتى 22 أكتوبر، ضمن منافسته في مسابقة الأفلام القصيرة.

ويعرض فيلم التحريك القصير ليل يوم الاثنين 18 أكتوبر ويعاد عرضه يوم الثلاثاء 19 أكتوبر.

تبدأ أحداث الفيلم عندما يسرق غبار الحرب النوم من الأعين ويجلب لَيل السلام والنوم لكل سكان المدينة المُحطمة، لكن أعين والدة الطفل المفقود تبقى مفتوحة، فيحاول لَيل خداعها لتنام، وبهذا ينقذ روحها القلقة.

كان الفيلم قد حظي بعرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي حيث نافس في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة "نمور الغد"، وقام بالأداء الصوتي للفيلم هيام عباس، رافا العريضي، سلمى صالح، إنتاجSes-Studio – Fabian&Fred ، ومن تأليف ومونتاج وإخراج أحمد صالح.

أحمد صالح كاتب ومخرج فلسطيني أردني ألماني، أطلق فيلمه الأول عام 2012 بعنوان البيت، ليحصل على المركز الثاني كأفضل فيلم ألماني قصير، فيلمه القصير الثاني هو عيني، والذي حصل على أوسكار الطلاب كأفضل فيلم قصير عام 2016، ويعتبر فيلم ليل هو ثالث أفلامه القصيرة والذي عُرض عالميًا للمرة الأولى في مهرجان لوكارنو السينمائي.

معرض المخرج كريستوف كيشلوفسكي

و افتتح اليوم على هامش الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، معرضًا لأعمال وحياة المخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي إحياء لذكراه الخامسة والعشرين.

وصمم وجهز المعرض منسق المناظر ومهندس الديكور الشهير أنسي أبو سيف، وستتم إعادة الأعمال المعروضة فيه إلى الحياة مرة أخرى من خلال عدسة سينمائية.

المعرض ضم 23 ملصقًا من متحف السينما في لودز، وكلها مستوحاة من أفلام كيشلوفسكي. كما تضمن مواد أصلية من أرشيف السينما «سينماتيك»، بإجمالي 50 صورة لملصقات وصور من أفلام كيشلوفسكي الأيقونية، تُظهر مواقع وعمليات التصوير إلى جانب صور شخصية للمخرج.

فيلم وثائقي في المعرض

من بين أبرز فعاليات المعرض فيلم وثائقي، يعرض بشكل متتالٍ، جوانب مذهلة من حياة المخرج الراحل وأفكاره ومجموع أفلامه. الفيلم بعنوان «كريستوف كيشلوفسكي: أنا بين بين» من إخراج كريستوف فيشبيسكي.

وقال انتشال التميمي في تصريحات صحفية ": اقنعنا اونسي أبو سيف أن يقوم بهذا المعرض واستطاع أن يصممه في وقت قياسي، ويوم بعد يوم نقول نحن لسنا مهرجان لعرض الأفلام وإنما دائما هناك الكثير من البعد الثقافي.

وقال انسي أبو سيف": أنا كلفت أن أقوم بعمل هذا المعرض وتخوفت في البداية وقلقت بسبب ضيق الوقت وأخبرتهم انني لن استطيع ان اقدمه في هذا الوقت، وأخبروني أن هناك من سيساعدني فتحمست، وأشكرهم لانهم استحملوني

وقالت بشرى": يقام هنا معرض كل عام، والاهم ان يراه الناس ويزوره وأتمنى من الجميع ان يضع يده في أيدينا.

وقال أمير رمسيس لـ"صدى البلد": المعرص فرصة نادرة للجمهور المصري ان يرى النسخة المرممة من تلك الأفلام في المعرض، وهو واحد من اهم ١٠ مخرجين، والاحتفاء به في الجونة مهم، الجيل الذي تعلم سينما في التسعينات أبناء لهذا المخرج.