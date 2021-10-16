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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بهدفين رائعين.. مانشستر يونايتد يتعادل مع ليستر سيتي في الشوط الأول |فيديو

ليستر سيتي
ليستر سيتي

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره ليستر سيتي بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

 

افتتح ماسون جرينوود التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 19 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

واستطاع البلجيكي تيليمانس تسجيل هدف التعادل لـ ليستر سيتي في الدقيقة 31، بتسديدة مُسقطة ببراعة من فوق حارس مرمى اليونايتد دي خيا، مستغلًا خطأ هاري ماجواير في إبعاد الكرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كل من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماسون جرينوود - جادون سانشو - كريستيانو رونالدو 

الدوري الإنجليزي كريستيانو يونايتد كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد ليستر سيتي

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