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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 17- 10- 2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرت اسعار الذهب في مصر، بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 17- 10- 2021، على مستوى محلات الصاغة، بعد زيادته 5 جنيهات على الأقل في أسبوع. 


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 887 جنيها .


وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 776 جنيها.


وسجل سعر الجرام من عيار 18 الوسطي بين اعيرة الذهب نحو 665 جنيها.


ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 517 جنيها .


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6208 جنيها وأوقية الذهب نحو 27.6 ألف جنيه و كيلو الذهب 886.9 ألف جنيه


أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

 

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

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