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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. "المنفي" يبحث مع قائد الجيش تثبيت وقف إطلاق النار

المنفي يبحث مع قائد
المنفي يبحث مع قائد الجيش الليبي تثبيت وقف إطلاق النار

التقى رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، اليوم السبت، بمدينة طبرق، مع القائد العام المؤقت "للجيش الليبي" الفريق عبد الرازق الناظوري.

وبحث المنفي مع  الناظوري، في طبرق، خطوات تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن اللقاء تطرق للخطوات المهمة التي أنجزتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي وإطلاق سراح الموقوفين.

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وأضافت أن الاجتماع بحث "مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، للمساهمة في إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان نجاحها، والوصول للاستقرار والأمن والسلام".

وكان المشير خليفة حفتر كلف الفريق عبد الرازق الناظوري بقيادة الجيش الليبي خلفًا له ولمدة ثلاثة أشهر.

وجاء في القرار أن الفريق الناظوري سيتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة وهو المنصب الذي يشغله المشير حفتر منذ عام 2015.

ليبيا المنفي المجلس الرئاسي الليبي إطلاق النار طبرق الجيش الليبي

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