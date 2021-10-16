لميس الحديدي: الدولة بذلت جهدا كبيرا منذ 2014 لتوفير حياة أخرى ومختلفة يستحقها المواطن المصري

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تصريحات الرئيس السيسي التي أدلى بها اليوم في حديثه بحفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة قائلة : " الدولة منذ عام 2014 تبذل جهداً حثيثاً لمواجهة ظاهرة العمران غير المخطط حيث كان هناك توسعاً عمرانياً غير مخطط حيث تحاول الدولة الوقوف أمامه بتوفير مساكن أمام كافة طبقات المجتمع ".

وتابعت خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة،:"الناس كانت بتبني في أي حتة أرض زراعية أو غيرها وفجأ ة لقينا زيادة في عدد كبير من الناس في هذه المناطق والدولة تقف مكتوفة الايدي لكن الان وعلى مدار سنوات نجحت الدولة في القضاء على هذه الظاهرة بنسبة كبيرة ".

وأشارت إلي أن الناس وسكان هذه المناطق في بادئ الامر لم يكن لديهم الرغبة في ترك مساكنهم ولا تلك المناطق العشوائية التي بنيت دون تخطيط قائلة، : " مكنوش في البداية عاوزين يمشوا ويتركوا تلك الاماكن غير المخططة والعشوائية والخطرة وكانوا بيقولوا متعودين على المكان ده لانه جمب الخدمات ".

وأكملت : الدولة أخدت وقت طويل لاقناع الناس بالانتقال من تلك النماذج عبر مجتمعات متكاملة الخدمات مثل الاسمرات وغيرها ".

