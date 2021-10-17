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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الحرس الوطني: الأهلي الأفضل في إفريقيا.. ونجحنا في تحقيق نتيجة إيجابية أمامه

جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم

أكد زاكاري إبراهيم، المدير الفني لفريق الحرس الوطني بطل النيجر، إن النادي الأهلي الأفضل في قارة إفريقيا، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر يملك أفضل اللاعبين.

وقال زاكاري في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن فريقه نجح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، وأنه راض على نتيجة التعادل في نهاية المباراة.

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب الجنرال سيني كونتشي في نيامي عاصمة النيجر، عقب لقاء في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الحرس الوطني الذي انتهى بالتعادل الإيجابي ١/١.

ووصلت البعثة الحمراء إلى مطار ديوري هاماني قبل أن تقلع في طريق العودة الي القاهرة على متن الطائرة الخاصة .

واكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق أنه غير راض عن نتيجة مباراة ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر، مشيرًا إلى أن الفريق أغلق ملف المباراة للتركيز في لقاء العودة بالقاهرة.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «كنت أتمنى أن تكون النتيجة أفضل، لكن في النهاية سنتعامل مع نتيجة مباراة اليوم».

وأضاف: «إن الفريق تعرض لظروف صعبة وعوامل خارجة عن إرادته في مباراة اليوم، ولكنه لن يتحدث عنها وسيكون تركيزه على الأمور الإيجابية فقط».

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي قدم أداءً دفاعيًّا جيدًا في معظم فترات المباراة حتى استقبل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وأضاف: «نجحنا اليوم في تسجيل هدف مبكر ولكن استقبلنا هدفًا في نهاية المباراة وخرجنا بالتعادل».

وشدد موسيماني على أنه يتمنى تطبيق تقنية الفار في هذه الأدوار من بطولة دوري أبطال إفريقيا مستقبلًا، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون مفيدًا جدا لجميع الفرق.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تعادل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، مع الحرس الوطني بطل النيجر، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

تقدم علي معلول للأهلي، في الدقيقة ١٩ من ضربة جزاء، وتعادل ديوري للحرس الوطني في الدقيقة ٧٦ من زمن المباراة، التي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي.

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