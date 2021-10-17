عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. أول تعليق من دوللى شاهين على حقيقة ضربها.. رانيا يوسف : اللى يتفرج بأدب

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، شملت أول تعليق من دوببى شاهين، وتعليق رانيا يوسف على فستانها، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

لمنتقدي فستانها بـ الجونة .. رانيا يوسف: اللي حابب يشوف يتفرج بأدب
ظهرت الفنانة رانيا يوسف فى فيديو مع الفنانة والإعلامية إنجى علي وذلك خلال حفل الافتتاح بمهرجان الجونة السينمائى.

وعلقت إنجى علي على فستان رانيا يوسف خاصة أن لها العديد من السابقات التى أثارت حالة من الجدل الواسع وهو الأمر الذى دفع إنجى للقول إن الفستان رائع وجميل ولكن ستتعرضين إلى الانتقاد ما دفع رانيا يوسف قائلة : “ده العادى”.

وأكملت إنجى علي حديثها : “من لم يرغب فى مشاهدة الفستان عليه أن يغير الصفحة الخاصة بها ولكن من يرغب فى مشاهدة الفستان عليه أن يتفرج بأدب وأكدت رانيا يوسف على نفس المعنى الذى قصدته إنجي.

كدمات فى الوجه.. أول تعليق من دوللى شاهين يوضح حقيقة الاعتداء عليها
كشف عصام ميلاد نصر الله مدير أعمال دوللى شاهين عن تفاصيل جديدة حول حقيقة الاعتداء عليها من مجهولين كما أثير فى الساعات القليلة الماضية.

وقال عصام فى تصريح خاص  “صدى البلد” : “تواصلت مع دوللى شاهين منذ ساعات قليلة وكشفت لى حقيقة الأمر، مؤكدة ان ما تد تداوله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام هى صور من مسلسل ”المماليك".

وأضاف عصام : “دوللى قالت لى أن هذه الصور بالفعل من المسلسل لكنها تعرض بالفعل إلى كدمات بسيطة فى وجهها نتيجة مشاهد عنف أو ضرب صورتها ضمن أحداث العمل”.

"فلتت منا".. حسن ابو الروس ودينا الشربينى يثيران الجدل بـ رقصة الجونة
أثارت الفنانة دينا الشربينى والفنان حسن ابو الروس حالة من الجدل الواسع بسبب رقصتهما ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى حيث انتقد البعض رقصهما بصورة مثيرة.

وعلق حسن ابو الروس على الفيديوهات التى نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام  : “فلتت منا في الجونة.. ورونا انتو كمان بتفلت منكم إزاي”.

فوجئت بحملة ضدي..أحمد السقا يرد على تصريحاته المثيرة للجدل في مهرجان الجونة|خاص
حالة من الجدل الواسع أثارها الفنان أحمد السقا بسبب تصريحاته فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى الخاصة بوضع السينما فى فترة ما قبل التسعينات حيث وصفها بأنها كانت غير مزدهرة.

وقال أحمد السقا تعليقا على تصريحاته التي تسببت في شن حملة ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر لـ "صدى البلد : “ فوجئت بحملة ضدي وأنا في الأصل كنت أتحدث عن التقنيات ودور العرض ولا انتقص من أفلام عظيمة قدمها كبار الفنانين، ولا أجرؤ أن أنتقص من هذا الجيل، وقدرات الناس كانت أعلى ولكن لم يكن هناك الإمكانيات”.

رشيد عساف في حوار لـ صدى البلد : تجسيد شخصية المطران أرهقني.. ومشاهد تعذيبي في السجن هي الأصعب.. ورفضت حسن البنا وصدام حسين
يعد الفنان رشيد عساف أحد النجوم السوريين الذين يمتلكون قدرات فنية كبيرة وتقدم العديد من الأدوار المتنوعة فى السينما والدراما السورية ولعل آخرها فيلم “المطران” مع المخرج باسل الخطيب والذى عرض فى مهرجان الإسكندرية السينمائى بدورته الأخيرة وأثار العمل حالة من الجدل الواسع خاصة أنه قدم أيضا على الشاشة الصغيرة فى شكل مسلسل درامى يرصد فيه قصة نضال المطران كبوجى الملقب بـ “حارس القدس”.

حقيقة الاعتداء على دوللي شاهين من مجهولين
أثارت الفنانة دوللى شاهين حالة من الجدل الواسع بعد نشرها صورا لها وهى فى المستشفى حيث تردد أنها تعرضت إلى اعتداء بالضرب من قبل مجهولين.

وزاد الأمر التباسا عندما علق مدير أعمالها عصام ميلاد نصر الله عندما كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : “حالتها النفسية سيئة.. الاعتداء على الفنانة اللبنانية دوللي شاهين ونقلها إلى المستشفى.. ربنا يحافظ عليكي.. ربنا يشفي الفنانة اللبنانية دوللي شاهين.. أصيبت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها وتم نقلها للمستشفى؛ بعد تعدي مجموعة من الأشخاص عليها”.

رانيا يوسف دوللى شاهين دينا الشربيني حسن أبو الروس احمد السقا رشيد عساف

موضوعات متعلقة

لمنتقدي فستانها بـ الجونة .. رانيا يوسف: اللي حابب يشوف يتفرج بأدب

شبهوها بالهنود.. ثراء جبيل تثير الجدل بمهرجان الجونة

متعة وتشويق وإثارة.. موسم الرياض 2021 فعاليات غنائية ومسرحية ورياضية

كدمات فى الوجه.. أول تعليق من دوللى شاهين يوضح حقيقة الاعتداء عليها

"فلتت منا".. حسن ابو الروس ودينا الشربينى يثيران الجدل بـ رقصة الجونة

بسبب حادث مروع.. الحالة الصحية لـ وائل كفورى وطليقته توجه رسالة له

رشيد عساف في حوار لـ صدى البلد : تجسيد شخصية المطران أرهقني.. ومشاهد تعذيبي في السجن هي الأصعب.. ورفضت حسن البنا وصدام حسين

حقيقة الاعتداء على دوللي شاهين من مجهولين

ترشيحاتنا

تخصيص يوم للاحتفال بها.. كيف كرمت عمان المرأة ؟

حسين الشحات يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

حسين الشحات: افتقد مروان محسن في الأهلى

رضا عبد العال: لو كان صلاح لاعبا بالأهلي أو الزمالك لفشل في الاحتراف

دراسة: كورونا يزيد من خطر إصابة النساء بسكري الحمل

تصريحات شديدة اللهجة من رئيس الجزائر في ذكرى مذبحة فرنسا الـ60

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

تعديل فى اللائحة .. تعرف علي قرار الاهلي الجديد فى حالة الهزيمة

عقوبة وقف قيد جديدة .. شيكابالا يغرّم الزمالك مليون دولار |تفاصيل

نجاة طائرة مصرية من كارثة محققة أثناء هبوطها في مطار رومانيا |شاهد

إذا مرت 9 شهور.. "تاج الدين" يكشف عن حاجة متلقي لقاح كورونا لجرعة جديدة .. فيديو

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات

لجنة برلمانية تناقش طلب إحاطة ضد وزير التربية والتعليم.. الإثنين المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا .. المريلة|كيف تغيرت من الشكل الطفولي للكاجوال

رانيا يوسف وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على فيلم كباتن الزعتري بالجونة

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

فيديو

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ