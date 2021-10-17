أخبار الفن.. أول تعليق من دوللى شاهين على حقيقة ضربها.. رانيا يوسف : اللى يتفرج بأدب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، شملت أول تعليق من دوببى شاهين، وتعليق رانيا يوسف على فستانها، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

لمنتقدي فستانها بـ الجونة .. رانيا يوسف: اللي حابب يشوف يتفرج بأدب

ظهرت الفنانة رانيا يوسف فى فيديو مع الفنانة والإعلامية إنجى علي وذلك خلال حفل الافتتاح بمهرجان الجونة السينمائى.

وعلقت إنجى علي على فستان رانيا يوسف خاصة أن لها العديد من السابقات التى أثارت حالة من الجدل الواسع وهو الأمر الذى دفع إنجى للقول إن الفستان رائع وجميل ولكن ستتعرضين إلى الانتقاد ما دفع رانيا يوسف قائلة : “ده العادى”.

وأكملت إنجى علي حديثها : “من لم يرغب فى مشاهدة الفستان عليه أن يغير الصفحة الخاصة بها ولكن من يرغب فى مشاهدة الفستان عليه أن يتفرج بأدب وأكدت رانيا يوسف على نفس المعنى الذى قصدته إنجي.

كدمات فى الوجه.. أول تعليق من دوللى شاهين يوضح حقيقة الاعتداء عليها

كشف عصام ميلاد نصر الله مدير أعمال دوللى شاهين عن تفاصيل جديدة حول حقيقة الاعتداء عليها من مجهولين كما أثير فى الساعات القليلة الماضية.

وقال عصام فى تصريح خاص “صدى البلد” : “تواصلت مع دوللى شاهين منذ ساعات قليلة وكشفت لى حقيقة الأمر، مؤكدة ان ما تد تداوله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام هى صور من مسلسل ”المماليك".

وأضاف عصام : “دوللى قالت لى أن هذه الصور بالفعل من المسلسل لكنها تعرض بالفعل إلى كدمات بسيطة فى وجهها نتيجة مشاهد عنف أو ضرب صورتها ضمن أحداث العمل”.

"فلتت منا".. حسن ابو الروس ودينا الشربينى يثيران الجدل بـ رقصة الجونة

أثارت الفنانة دينا الشربينى والفنان حسن ابو الروس حالة من الجدل الواسع بسبب رقصتهما ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى حيث انتقد البعض رقصهما بصورة مثيرة.

وعلق حسن ابو الروس على الفيديوهات التى نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : “فلتت منا في الجونة.. ورونا انتو كمان بتفلت منكم إزاي”.

فوجئت بحملة ضدي..أحمد السقا يرد على تصريحاته المثيرة للجدل في مهرجان الجونة|خاص

حالة من الجدل الواسع أثارها الفنان أحمد السقا بسبب تصريحاته فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى الخاصة بوضع السينما فى فترة ما قبل التسعينات حيث وصفها بأنها كانت غير مزدهرة.

وقال أحمد السقا تعليقا على تصريحاته التي تسببت في شن حملة ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر لـ "صدى البلد : “ فوجئت بحملة ضدي وأنا في الأصل كنت أتحدث عن التقنيات ودور العرض ولا انتقص من أفلام عظيمة قدمها كبار الفنانين، ولا أجرؤ أن أنتقص من هذا الجيل، وقدرات الناس كانت أعلى ولكن لم يكن هناك الإمكانيات”.

رشيد عساف في حوار لـ صدى البلد : تجسيد شخصية المطران أرهقني.. ومشاهد تعذيبي في السجن هي الأصعب.. ورفضت حسن البنا وصدام حسين

يعد الفنان رشيد عساف أحد النجوم السوريين الذين يمتلكون قدرات فنية كبيرة وتقدم العديد من الأدوار المتنوعة فى السينما والدراما السورية ولعل آخرها فيلم “المطران” مع المخرج باسل الخطيب والذى عرض فى مهرجان الإسكندرية السينمائى بدورته الأخيرة وأثار العمل حالة من الجدل الواسع خاصة أنه قدم أيضا على الشاشة الصغيرة فى شكل مسلسل درامى يرصد فيه قصة نضال المطران كبوجى الملقب بـ “حارس القدس”.

حقيقة الاعتداء على دوللي شاهين من مجهولين

أثارت الفنانة دوللى شاهين حالة من الجدل الواسع بعد نشرها صورا لها وهى فى المستشفى حيث تردد أنها تعرضت إلى اعتداء بالضرب من قبل مجهولين.

وزاد الأمر التباسا عندما علق مدير أعمالها عصام ميلاد نصر الله عندما كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : “حالتها النفسية سيئة.. الاعتداء على الفنانة اللبنانية دوللي شاهين ونقلها إلى المستشفى.. ربنا يحافظ عليكي.. ربنا يشفي الفنانة اللبنانية دوللي شاهين.. أصيبت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها وتم نقلها للمستشفى؛ بعد تعدي مجموعة من الأشخاص عليها”.