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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السفير القطري لدى مصر: نتطلع لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية والإنسانية في البلدين

الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني
الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني
أ ش أ

أعرب السفير الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عن تطلعه إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية والإنسانية في البلدين، بما يسهم في دعم المبادرات المتخصصة في علاج وتأهيل مصابي الحروق، انطلاقا من الإيمان بأهمية العمل المشترك لتعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التضامن الإنساني.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها السفير القطري لمقر مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، بحضور الدكتورة هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.

وقال السفير القطري "إن مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق تمثل نموذجا إنسانيا وطبيا رائدا يتجاوز تقديم الرعاية العلاجية ليمنح المرضى الأمل والدعم الشامل في رحلة التعافي"، مشيدا بما لمسه خلال زيارته من مستوى الاحترافية والتفاني الذي تبديه الأطقم الطبية والإدارية في خدمة مصابي الحروق.

كما استمع السفير إلى عرض تفصيلي حول منظومة العمل داخل مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، وآليات استقبال الحالات، ومراحل العلاج والتأهيل، إلى جانب استعراض عدد من قصص التعافي التي تعكس الأثر الإنساني المباشر لرسالة المستشفى، ودوره في تحسين جودة حياة المرضى وإعادة دمجهم في المجتمع.

وتأتي زيارة السفير القطري في إطار دعم الجهود الإنسانية والطبية التي تقدمها مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، وحرص البعثات الدبلوماسية على متابعة الدور الذي تقوم به المستشفى في تطوير منظومة علاج ورعاية مصابي الحروق في مصر والمنطقة، باعتبارها أحد أبرز الصروح الطبية المتخصصة في هذا المجال.

وشهدت الزيارة حضور عدد من قيادات المستشفى والوفد المرافق له من سفارة دولة قطر في جمهورية مصر العربية.

وخلال الزيارة، قام السفير بجولة داخل أقسام المستشفى المختلفة، شملت وحدات العناية المركزة، وغرف العمليات، ومراكز إعادة التأهيل والدعم النفسي، حيث اطلع على أحدث التقنيات الطبية والبروتوكولات العلاجية المعتمدة داخل المستشفى، بالإضافة إلى نموذج الرعاية المتكاملة الذي يجمع بين العلاج الجسدي والدعم النفسي والاجتماعي للمرضى.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق ان الزيارة تؤكد أهمية الدور الإنساني الذي تقوم به مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، ليس فقط كصرح طبي متخصص، ولكن كمستشفى يسعى إلى إحداث تغيير حقيقي في منظومة علاج وتأهيل مصابي الحروق في مصر والمنطقة.

وأضافت "نحن نؤمن بأن التعامل مع الحروق لا يقتصر على العلاج الطبي فقط، بل يمتد ليشمل الدعم النفسي وإعادة الدمج المجتمعي، وهو ما يتطلب تعاونا مستمرا وشراكات فعالة مع مختلف الجهات الداعمة للعمل الإنساني والصحي لضمان تقديم رعاية متكاملة تليق بالمرضى وتساعدهم على استعادة حياتهم بشكل أفضل".

يحظى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بتقدير ودعم متواصل من العديد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والشخصيات الدولية، فضلا عن مساندة جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية، الأمر الذي يؤكد المكانة المتميزة التي يحظى بها المستشفى على المستويين الإقليمي والدولي."

السفير الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر جمهورية مصر العربية جامعة الدول العربية

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