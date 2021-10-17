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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توت بري.. حودة بندق يقترب من مليون مشاهدة

حودة بندق ونعوم
حودة بندق ونعوم

حققت أغنية توت بري للمطرب حودة بندق والمطربة نعوم 800 ألف مشاهدة، مقتربة من مليون مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، يوم الأحد 10 أكتوبر. 

توت بري من كلمات مسلم، الحان حوده بندق، توزيع عمرو الخضرى.  

يذكر أن أغنية توت بري هى التعاون الثانى  بين نعوم وحودة بندق بعد نجاح أغنية طريقى خوف من فيلم ٣٠ مارس التى حققت نجاحا كبيرا على القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية.  

أغنية  طريقى خوف من كلمات أحمد الجوكر وتوزيع عمرو الخضري وجرافيك احمد محمد. 

 

خطوبة حودة بندق

قبل أيام، نشر مطرب المهرجانات حودة بندق، عدة صور وفيديوهات قصيرة - عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام - ظهر فيها خلال حفل خطوبته على شقيقة المغني إياد جيان. 

وعلق حودة بندق على صور وفيديوهات خطوبته، قائلا: «معقول يبقي معايا علطول ولا يفارق يوم و يعيشني ف حبه ليالي».

 

أحدث أعمال حودة بندق

كان أخر أعمال حودة بندق، هي الأغنية الدعائية لفيلم 30 مارس المعروض بالسينمات حاليا، وقدمها مع نعوم، وهي من كلمات : احمد الجوكر، الحان : حوده بندق، توزيع : عمرو الخضري. 

حقق ڤيديو كليب أغنية “خطر” لـ حودة بندق، ومسلم نجاح كبير حيث تخطى حاجز الـ 4 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحه كما تصدر التريند رقم 1 عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

"خطر" (ياللي سيرتي تعباك) لـ حوده بندق، كلمات اسلام المصري، والبرومو احمد محمد.

وكان كليب مهرجان "كله طار في المطار" لـ حودة بندق، ومحمد  شاهين، قد احتل تريند رقم 1 على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد ساعات قليلة من طرحه عبر القناة الرسمية.

وتقول كلمات الأغنية: "انا وجعي كوم و عزت نفسي كوم تاني .. عيني مش ازاز ولا ليا سيد ولا ايدي وجعاني .. دول قالو راحو سابو باعو لما كنت انا مشتريهم  .. لا مش محبه دول رخاص يعنى التراب مالى عنيهم".

كله راح .. كله باع .. تحيا خاصه طالعه منى ليهم  وانا بهنيهم .. كلام كلام كلو كلام بس نا جميلى كاسر عنيهم .. كله طار .. فى المطار".

مهرجان "كله طار في المطار" كلمات احمد الجوكر، وكلمات الموال: محمد النجار.

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