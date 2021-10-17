عمرو أديب للرئيس السيسي : أزمة القمامة سببها فساد المحليات

علق الإعلامي عمرو أديب، علي حديث الرئيس السيسي حول أزمة القمامة، خلال افتتاحه مشروع روضة السادس من أكتوبر، ضمن مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر.

وتابع عمرو اديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" طول ما فيه فساد في المحليات لا يمكن مشكلات زي القمامة هتتحل في مصر، في منطقة أثرية وتاريخية مثل سور مجرى العيون وجدنا قمامة أثرية وتاريخية عمرها 30 سنة.

وأوضح اديب:" مصر تاريخ من الهدر يا ريس وأزمة القمامة سببها فساد المحليات، نحتاج لقانون يواجه ذلك الفساد بكل حزم وقوة.