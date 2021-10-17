الأول من نوعه.. تفاصيل الملتقى التسويقي الأول للتمور

قال اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد ، إنه تم إطلاق الملتقى التسويقي الأول للتمور بالمحافظة ، لافتا إلي أن هذا الملتقى يعد الأول من نوعه فى مصر فى هذا المجال.

وأوضح محمد الزملوط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،: الدولة المصرية تقوم بإنتاج أصناف تسويقية من التمور حتى يتم الاحتكاك بالأسواق العالمية ، المصدرين ومن هنا جاءت الفكرة باطلاق ملتقى سنوى بدعم مصرى بوجود أكثر من 91 شركة للتمور بما يلزم هذه الصناعة .

وأشار محمد الزملوط ، إلى أن مصر أكبر دولة منتجة للتمور فى العالم تنتج 18% من الإنتاج العالمى بامتلاك أكثر من 2.5 مليون نخلة تنتج 200 ألف طن .

وتابع محمد الزملوط: بمشاركة 12 محافظة فى الملتقى التسويقى الأول للتمور بالوادى الجديد وتستمر الفعاليات أيام وبمشاركة دول عربية ، موضحا أن هذه الصناعة تضم 12 صناعة ومنها السماد ، الأعلاف وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وعدد من الهيئات .

