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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأول من نوعه.. تفاصيل الملتقى التسويقي الأول للتمور

صدى البلد

قال اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد ، إنه تم إطلاق الملتقى التسويقي الأول للتمور بالمحافظة ، لافتا إلي أن هذا الملتقى يعد الأول من نوعه فى مصر فى هذا المجال.

وأوضح  محمد الزملوط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،: الدولة المصرية تقوم بإنتاج أصناف تسويقية من التمور حتى يتم الاحتكاك بالأسواق العالمية ، المصدرين ومن هنا جاءت الفكرة باطلاق ملتقى سنوى بدعم مصرى بوجود أكثر من 91 شركة للتمور بما يلزم هذه الصناعة .

وأشار محمد الزملوط ، إلى  أن مصر أكبر دولة منتجة للتمور فى العالم تنتج 18% من الإنتاج العالمى بامتلاك أكثر من 2.5 مليون نخلة تنتج 200 ألف طن .

وتابع محمد الزملوط: بمشاركة 12 محافظة فى الملتقى التسويقى الأول للتمور بالوادى الجديد وتستمر الفعاليات  أيام وبمشاركة دول عربية ، موضحا أن هذه الصناعة تضم 12 صناعة ومنها السماد ، الأعلاف وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وعدد من الهيئات .
 

الدولة المصرية محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد وزارة الصناعه الملتقى التسويقي الأول للتمور محمد الزملوط

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