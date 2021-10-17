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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. بيراميدز يواجه السكة الحديد وديا

صدى البلد

قرر الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز خوض مباراة ودية مساء اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لإياب كأس الكونفدرالية وانطلاقة الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

ويلتقي بيراميدز وديا مع نادي السكة الحديد في التاسعة من مساء اليوم، في مباراة تقام على استاد الدفاع الجوي الرئيسي في إطار التجهيزات لخوض لقاء الإياب أمام عزام التنزاني.

وقرر إيهاب جلال منح اللاعبين الأساسيين في مباراة عزام راحة إلى جانب المهاجم محمود وادي الذي تعرض لإصابة في العين، على أن يشارك باقي اللاعبين في المباراة وكذلك الغير مسجلين أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي عزام التنزاني في التاسعة من مساء يوم ٢٣ أكتوبر الجاري باستاد السكة الحديد في إياب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية بعد التعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الذهاب بالعاصمة التنزانية دار السلام.

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