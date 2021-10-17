انطلاق المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج فقدان السمع عند الأطفال بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية عن انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة، كمرحلة واحدة، تحت شعار “100 مليون صحة”، والتى تستهدف كل المواليد الجدد.

وجاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتنفيذ المبادرات الرئاسية .



وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة من خلال عمل فحص سمعى للأطفال بالوحدات الصحية بجميع قري ومراكز محافظة الغربية ، لافتًا إلى أن الفحص يستهدف الأطفال من عمر 3 إلى 7 أيام، ولا يستغرق الفحص سوى بعض الدقائق، ويبين ما إذا كان الطفل طبيعيًا أم يشتبه فى إصابته بضعف السمع.

قالت الدكتورة نشوي مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية يتم الفحص للطفل خلال اول 28 يوم من عمره فحص اول وتاني خلال أسبوع من الفحص الاول الأطفال في حالة وجود مشكلة فى السمع أثناء الفحص الثاني يتم تحويلها لمستشفيات الإحالة المنشاوي والمحلة العام.

وفي حالة الاحتياج لتدخل يتم تحويل الحالة من مستشفيات الإحالة إلى التأمين الصحي لتركيب قوقعة أو عمل التدخل اللازم وتنفذ في 161 وحدة ومركزا طبيا، مشيرا إلى أنه تم تدريب الأطباء وطاقم التمريض، على كيفية إجراء المسح واستخدام جهاز قياس السمع وقراءة النتائج وتسجيلها.

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