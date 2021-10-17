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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-10-2021

انخفاض البيضاء..
انخفاض البيضاء.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد 1

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، داخل المزارع، بحيث انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بمقدار جنيه واحد للكيلو و استقرت أسعار البيض، وذلك وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الدواجن اليوم الاحد 17 أكتوبر 2021


وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 29 و30 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و 23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 29 و30 جنيها للكيلو.
 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاحد 17-10-2021

أسعار صرف العملات العربية اليوم الأحد 17-10-2021


وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 46 و47 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 48  و49.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 52 و53 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم، الاحد
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 9.50  و9.75 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 6.25 و6.50 جنيه والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

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