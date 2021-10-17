أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-10-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، داخل المزارع، بحيث انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بمقدار جنيه واحد للكيلو و استقرت أسعار البيض، وذلك وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الدواجن اليوم الاحد 17 أكتوبر 2021



وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 29 و30 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و 23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 29 و30 جنيها للكيلو.





وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 46 و47 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 48 و49.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 52 و53 جنيهًا للكرتونة.



أسعار الكتاكيت اليوم، الاحد

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 9.50 و9.75 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 6.25 و6.50 جنيه والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.