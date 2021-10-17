صدام ناري بين يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي .. الليلة

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره روما، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة مديره الفني ماسيميليانو أليجري، لتحقيق الفوز على روما في مباراة اليوم، للاقتراب خطوة من المربع الذهبي، والدخول في سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

وخاض فريق يوفنتوس 7 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني حتى الآن، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مواجهتين، وخسر مثلهما.

على الجانب الآخر يطمح فريق روما بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، في اقتناص الثلاث نقاط من يوفنتوس، للتقدم إلى المركز الثالث.

ولعب فريق روما، 7 مباريات أيضا في الدوري الإيطالي، فاز في 5 لقاءات، وخسر مواجهتين.

يذكر أن آخر مباراة جمعت يوفنتوس وروما، كانت في مسابقة الدور الثاني من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وانتهت بفوز البيانكويري بهدفين دون رد.

ترتيب روما ويوفنتوس:

يحتل فريق روما المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز السابع بـ 11 نقطة.