عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا يعني تخفيف الإجراءات الاحترازية في السعودية؟ وقرار هام بإقامة الأفراح

التطعيم ضرورة
التطعيم ضرورة

بدأت المملكة العربية السعودية اليوم، الأحد، تخفيف الاحترازات الصحية التي كانت مقامة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك مع تأكيد الجهات الصحية ارتفاع نسب الأمان في الدولة، مع استمرار عمليات التحصين والتطعيم المجتمعي ، وتراجع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وعن ماذا يعني تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة العربية السعودية، فهذا يعني وقف إجراءات مجابهة كورونا المشددة، واللجوء إلى الاجراءات الصحية العادية غير المشددة.

وتتضمن إجراءات التخفيف عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

قرار رسمي في الأردن بوقف الدراسة بسبب الجرثومة وارتفاع حالات التسمم

وداعا كورونا.. الإعلان عن AZD7442 .. عقار جديد يدمر وباء كورونا

 

وفي التفاصيل، ذكرت الصحف السعودية تفاصيل تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد-19) على النحو الآتي:

1- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في جميع أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق "اعتمرنا" أو "توكلنا" لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

2- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في جميع أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

3- إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

4- السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ويشترط التحصين بجرعتين لدخول جميع المواقع والأنشطة المشار إليها أعلاه، ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا، مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.

ويستمر تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم فيها تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق توكلنا.

وتم التأكيد على القطاع العام والخاص وما في حكمه؛ بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا" لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بما فيها لبس الكمامة.
إلى جانب التأكيد على الجهات ذات العلاقة ـ كل فيما يخصه ـ بتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة.

وهذه القرارات خاضعة للمراجعة الدورية وفق المستجدات المحلية والدولية.
 

السعودية المملكة العربية السعودية الصحية فيروس كورونا المستجد ارتفاع نسب الأمان عمليات التحصين والتطعيم ماذا يعني تخفيف الإجراءات الاحترازية المسجد الحرام أروقة المسجد المسجد النبوي قاعات الأفراح

موضوعات متعلقة

حقائق جديدة عن مهاجم طعن نائب بريطاني في كنيسة بإنجلترا

السعودية.. السماح للجماهير بالحضور في المنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية

فى اليوم العالمي.. كيف دعمت الإمارات الجهود العالمية للقضاء على الفقر؟

البنك الدولي يحذر من شبح يهدد الاقتصاد والأوضاع في ليبيا

الكويت.. طقس حار مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة نهارًا

مظاهرات في فرنسا.. خروج عشرات الآلاف رفضا لـ الشهادة الصحية

الصحف الإماراتية .. الإمارات تتصدر جذب الاستثمار السياحي في المنطقة.. وجهود أبوظبي للقضاء على الجوع بالعالم.. وأول صلاة بالحرمين دون تباعد

الوباء يعصف بالعالم.. تعرف على أكثر الدول تضررا بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

ننشر نص كلمة شيخ الأزهر في احتفالية المولد النبوي الشريف

من هي نازنين زاغري راتكليف الصحفية البريطانية الإيرانية المحتجزة في طهران؟

شيخ الأزهر: اتباع الهدي المحمدي أصبح ضرورة لإنقاذ العالم الإسلامي

خصال تفرد بها النبي عن سائر البشر والأنبياء.. شيخ الأزهر يكشف عنها

محمد مجاهد: طورنا 70% من مناهج مدارس التعليم الصناعي

شيخ الأزهر: ذكرى المولد النبوي تعانق الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

قرار رسمي في الأردن بوقف الدراسة بسبب الجرثومة وارتفاع حالات التسمم

فى ذكرى رحيله.. تعرف على نهاية ممدوح وافى الماساوية

شاهد.. انفجار إطارات طائرة مصرية أثناء الهبوط في رومانيا

شيخ الأزهر يهدي نسخة من مصحف الأزهر للرئيس عبد الفتاح السيسي

عقوبة وقف قيد جديدة .. شيكابالا يغرّم الزمالك مليون دولار |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مشهد مؤثر.. شاهد فيل صغير يحتضن حارس غابة

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

حقق 25 مليون مشاهدة.. فتاة ترقص داخل محطة قطار

بعد هروبه من الشرطة.. مقتل مصاص دماء أطفال على يد الشعب|صور

فيديو

القبض على الشهود.. النيابة تصدر قرارها بشأن لغز ميكروباص الساحل

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ