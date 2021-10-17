أحمد عمر هاشم عن لفتة الرئيس السيسي تجاهه: تكريم لعلماء الدين جميعاً

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه يعتبر تكريم السيسي له تكريماً لعلماء الدين جميعاً، مؤكداً أن الرئيس السيسي محب للعلم والعلماء، ويدعو للإسلام الوسطي المعتدل.

وكان الرئيس السيسي قد قدم تحية خاصة للدكتور أحمد عمر هاشم عضو كبار العلماء، قبل بداية كلمته في احتفالية وزارة الاوقاف بالمولد النبوي الشريف صباح اليوم،كما قام الرئيس بالتوجه إلى مكان جلوس الدكتور عمر هاشم عقب انتهاء كلمته وصافحه، حيث يجلس الدكتور عمر هاشم على كرسي متحرك نظرا لظروفه الصحية.

وأضاف هاشم في تصريح خاص لصدى البلد إن ظاهرة التطرف الديني في تراجع، وبدأت الدعوة الإسلامية الوسطية تأخذ مكانتها القوية الآن، فقال تعالى " ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ" صدق الله العظيم

ودعا هاشم جميع علماء المسلمين لنكون قوة واحدة، عن طريق عقد مؤتمر إسلامي عالمي، يتم فيه مناقشة ما تم التوصل إليه من شئون دينية، ووضع خطط مستقبلية لكيفية التعامل مع كل الظواهر الإسلامية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم كبار علماء المسلمين، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف اليوم بمركز المنارة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحية تقدير للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعد حضوره احتفالية المولد النبوي على الكرسي المتحرك.

وظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية وهو يصافح الدكتور أحمد عمر هاشم قبل مغادرته.