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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتشال جثتين.. غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تونس

غرق مركب مهاجرين
غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، بغرق قارب "هجرة غير شرعية" قبالة سواحل البلاد نحو السواحل الإيطالية.

 

ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسية، أفاد مصر أمني بأن مركبا يضم 30 مهاجرا غير نظامي كانوا متجهين نحو السواحل الإيطالية غرق صباح اليوم قبالة سواحل المهدية على بعد 6 أميال.

 

وأوضح المصدر أنه تم انتشال جثتين وإنقاذ 7 أشخاص إلى الآن، وما تزال عمليات التمشيط متواصلة من قبل خافرات الحرس الوطني والديوانة والجيش للعثور على بقية المفقودين.

 

وفي سياق اخر، تمكنت فرقة الارشاد البحري بقليبية ليلة أمس السبت، من احباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة لسبعة شبان من ولاية جندوبة كانوا متحصنين بمنزل بدار علوش، وفق ما أكده مصدر أمني لموزاييك.

 

وقال ذات المصدر إن فرقة الارشاد البحري ألقت القبض على الشبان وحجزت لديهم مبلغا ماليا هاما ومحركا بحريا وزورقا بحريا معدون لاستغلالهم في عملية الهجرة النظامية.

 

وأضاف ذات المصدر، أن النيابة العمومية بنابل أذنت لفرقة الارشاد البحري بقليبية بالاحتفاظ بمجموعة "الحراقة" ومباشرة التحقيقات معهم.

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