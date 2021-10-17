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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم هجمات المتشددين.. افتتاح أكبر مهرجان سينمائي إفريقي في بوركينا فاسو

افتتاح مهرجان بوركينا
افتتاح مهرجان بوركينا فاسو

افتتحت أمس السبت، فعاليات أكبر مهرجان سينمائي في إفريقيا في بوركينا فاسو، وسط تحديات جائحة كورونا وتزايد الخطر من قبل المتشديين الإسلاميين في الدولة الواقعة غرب القارة. 

 

تفاصيل افتتاح مهرجان بوركينا فاسو

 

وفي حفل مليء بالألوان والرقصات الاستعراضية والعروض الموسيقية وبحضور أكبر نجوم القارة السمراء، افتتحت فعاليات المهرجان السينمائي الأول في إفريقيا. 

 

وشهد حفل الافتتاح، تكريما لجيش بوركينا فاسو وزعيمهم الثوري السابق توماس سانكارا، بحسب وكالة رويترز، بعدما تم تأجيله من قبل بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا. 

 

وبدأ التخطيط للمهرجان في فبراير الماضي، وقال المدير العام خلال حفل الافتتاح أنه كان من المهم التأجيل للحصول على العديد من الأفلام الجيدة المختارة التي لم تكن متوفرة في بداية العام الجاري. 

 

وعبر رئيس بوركينا فارسو، عن فخره بافتتاح النسخة السابعة والعشرين من المهرجان الإفريقي للسينما والتلفزيون، في منشور له عبر تويتر. 

 

وافتتحت أولى فعاليات المهرجان عام 1969، ويجذب انتباه صناع السينما حول العالم لاستكشاف كل ماهو جديد في الأفلام الإفريقية سواء من حيث الإنتاج والمواهب التمثيلية والأفكار. 

 

واختير أكثر من 200 فيلم من إنتاج إفريقي للمشاركة في فعاليات المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوع، ويتنافس 70 فيلما في 6 فئات مختلفة منها الأفلام الروائية والقصيرة والوثائقية وأعمال الرسوم المتحركة. 

 

وتنتهي فعاليات المهرجان يوم 23 أكتوبر الجاري، وعبر مشاركون عن أملهم في أن يكون "فيسباكو" نفسا منعشا لأمة تعاني.

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