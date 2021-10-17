بعد تعرضه للطرد.. مدافع لاتسيو يكشف سبب احتفاله مع لاعب إنتر ميلان

شهدت مباراة لاتسيو وإنتر حالة من الجدل على أرض ملعب الأوليمبيكو، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ونشر فيليبي صورة تجمعه بكوريا وعلق عليها قائلا: "أود أن أوضح أنني أكن احترامًا كبيرًا لإنتر وأي ناد آخر، نحن جميعًا محترفون ونعمل على تحقيق أهدافنا ولا يمكن أبدا ألا نحترم محترفًا آخر أبدًا".

وأضاف: "في نهاية المباراة، انتهى بي الأمر بالقفز على أكتاف كوريا لأنه أحد الأصدقاء العظماء الذين أعطتهم كرة القدم لي، وأوضح أن عائلاتنا أصدقاء وكنا دائمًا قريبين جدًا".

وتابع: "ما أردته هو معانقته والمزاح بشأن النتيجة بقدر ما تسمح به صداقتنا، لكنني كنت متحمسًا للغاية. ربما لم يكن هذا هو الوقت المناسب أو المكان المناسب".

وأتم : "أعتذر لأي شخص يشعر بالإهانة وأوضح أنني لم أحاول بأي شكل من الأشكال عدم احترامه أو عدم احترام لاعبي إنتر، لقد كان عملاً بريئًا من قبل شخص لديه مودة كبيرة لكوريا، أنا أحبك أخي".

وذهب لويز فيليبي لاعب لاتسيو لمداعبة واحتضان زميله السابق ومنافسه الحالي كوريا لاعب إنتر ميلان عقب نهاية المباراة.

كوريا لم يكن يعلم من يقفز عليه وأبدى رد فعل مستاء من التصرف، الحكم شاهد الوضع وقام بطرد فيليبي.

و دار شجار بين اللاعبين ليقوم فيليبي بالبكاء عقب الطرد بسبب إحساسه بالظلم.