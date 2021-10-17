درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

علقت الفنانة درة على إعجاب الجمهور بإطلالتها دائما ووصفها بأيقونة الموضة وخاصة بعد ما ظهرت به في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وقالت درة في تصريحات لـ "صدى البلد": “سعيدة ويشرفني أن أكون أيقونة الموضة كما يقول الجمهور، لأنني أحب الذوق والموضة وانبهر بنجمات الزمن الجميل وملابسهم، وسعيدة جدا أني أكمل مسيرتهم التي بدأوها”.

وكانت حرصت الفنانة درة على التواجد في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي 2021 بدورته الخامسة، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

إطلالة درة

وظهرت درة بفستان طويل باللون الرمادي ومنفوش من الأسفل من التل، والدانتيل المطرز والناعم من الجزء العلوي للفستان بتصميم كب مميز، واختارت حقيبة وحذاء بلون يتناسب مع إطلالتها .

واختارت درة تسريحة شعر انسيابية مميزة وناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

وأبرزت درة إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، بوضع الآي لاينر والكحل الأسود والماسكرا، والآي شادو بالألوان الترابية ، مع أحمر شفاه باللون البيج الناعم.

وأكملت إطلالتها ببعض الأكسسورات المميزة، فاختارت قرطين ناعمين كبيرين وأساور ناعمة باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

نجوم مهرجان الجونة

أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي 22 من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.

وأضاف انتشال التميمي، في تصريحات لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.

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