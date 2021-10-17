عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

درة
درة

علقت الفنانة درة على إعجاب الجمهور بإطلالتها دائما ووصفها بأيقونة الموضة وخاصة بعد ما ظهرت به في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

 

وقالت درة في تصريحات لـ "صدى البلد": “سعيدة ويشرفني أن أكون أيقونة الموضة كما يقول الجمهور، لأنني أحب الذوق والموضة وانبهر بنجمات الزمن الجميل وملابسهم، وسعيدة جدا أني أكمل مسيرتهم التي بدأوها”.

 

وكانت حرصت الفنانة درة على التواجد في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي 2021 بدورته الخامسة، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

إطلالة درة

وظهرت درة بفستان طويل باللون الرمادي ومنفوش من الأسفل من التل، والدانتيل المطرز والناعم من الجزء العلوي للفستان بتصميم كب مميز، واختارت حقيبة وحذاء بلون يتناسب مع إطلالتها .

واختارت درة تسريحة شعر انسيابية مميزة وناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

وأبرزت درة إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، بوضع الآي لاينر والكحل الأسود والماسكرا، والآي شادو بالألوان الترابية ، مع أحمر شفاه باللون البيج الناعم.

وأكملت إطلالتها ببعض الأكسسورات المميزة، فاختارت قرطين ناعمين كبيرين وأساور ناعمة باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

نجوم مهرجان الجونة 

أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي 22 من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.

وأضاف انتشال التميمي، في تصريحات لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.

246072678_1054369058436739_676816780647734953_n
246072678_1054369058436739_676816780647734953_n
246036681_238311885024588_5573621222918220039_n
246036681_238311885024588_5573621222918220039_n
245661142_3003712019891024_8101719383270183433_n
245661142_3003712019891024_8101719383270183433_n
245594653_1039546366799274_58536303938229044_n
245594653_1039546366799274_58536303938229044_n
درة أخبار درة اعمال درة مهرجان الجونة السينمائي أخبار مهرجان الجونة السينمائى

موضوعات متعلقة

أحمد السقا يكشف موعد عرض فيلم العنكبوت| خاص

عرض فيلم ريش ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي .. اليوم

فوجئت بحملة ضدي..أحمد السقا يرد على تصريحاته المثيرة للجدل في مهرجان الجونة|خاص

رانيا يوسف وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على فيلم كباتن الزعتري بالجونة

بكاء ابنته وبشرى .. الاحتفاء بالراحل محمد الصغير في مهرجان الجونة

أحمد داود يُلقب النسخة الخامسة من مهرجان الجونة بـ«دورة العمّال».. اعرف السبب

حياة المخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي يمعرض في مهرجان الجونة

اليوم.. عرض القاهرة برلين في الجونة السينمائي

ترشيحاتنا

بكتيري ويستهدف الرئتين.. الصحة العالمية: كورونا يهدد حياة المصابين بهذا المرض

3 هدايا في احتفال المولد النبوي .. تعرف عليهم

تربح وإهدار مليارات الجنيهات.. هشتاج فساد أحمد مجاهد يتصدر "تويتر"

بايرن ميونخ يكتسح باير ليفركوزن بـ5 أهداف ويستعيد صدارة البوندسليجا

بيل كلينتون يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

1.7 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من وقف إنتاج بنزين 80

قرار جديد من رئيس الوزراء|ماذا يعني ترشيد الإنفاق العام لمدة 6 أشهر؟

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

عقوبة مالية في انتظار الزمالك بعد أحداث "غرفة ملابس" توسكر الكيني

مصرع طالب غرقا بنهر النيل في بنها

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

ريا وسكينة.. سيدتان تقتلان مسنة لسرقة قرطها الذهبى بالفيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

في زفاف إسلامي | زواج نائل نصار من ابنة بيل جيتس وتكلفة خيالية للحفل.. صور

فيديو

لفتة إنسانية من السيسي وكلمة شيخ الأزهر القوية..الأبرز في احتفالية المولد النبوي

ياسمين صبري .. كيف أثارت إعجاب جمهور مهرجان الجونة واستياء أسرتها |فيديو

بفستان أزرق طويل.. حسن أبو الروس يثير الجدل في مهرجان الجونة.. فيديوجراف

القبض على الشهود.. النيابة تصدر قرارها بشأن لغز ميكروباص الساحل

المزيد

ساحة رأي

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

ياسر عبيدو يكتب: صنائع المعروفَ في غير أهله..!

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

اﻟﻤﺰﻳﺪ