شرخ بالأنف وغرزتان.. إسلام عيسى ضحية "عزام" التنزاني

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل إصابة إسلام عيسى ومحمود وادي لاعبي الفريق في مباراة عزام التنزاني بدار السلام والتي انتهت بالتعادل السلبي في ذهاب دور الـ ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المنيري، أن إسلام عيسى تعرض لجرح قطعي وشرخ بالأنف إثر التحام عنيف من جانب لاعب عزام، وعلى الفور تم التدخل الطبي السريع من خلال تثبيت الشرخ وخياطة مكان الجرح غرزتين، مشيرا إلى أن اللاعب سيجري بعد عودة بيراميدز للقاهرة أشعة مقطعية لمعرفة كافة تفاصيل الإصابة وعمل قناع طبي لحماية وجه اللاعب من الالتحامات في الفترة المقبلة.

وشعر إسلام عيسي، ببعض الإعياء خلال رحلة الفريق للعودة للقاهرة وزاد الإعياء من أثر الإصابة بعد وصول الطائرة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للتزود بالوقود، وقررت إدارة البعثة برئاسة المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي الاطمئنان على اللاعب واستمراره في إثيوبيا لخطورة سفره في تلك الحالة مع بقاء رئيس الجهاز الطبي ومساعده البرتغالي لويس معه لرعايته طبيا حتى يستعيد عافيته ويعود بكامل صحته.

وأشار إلى أنه بمجرد سماح سلطات مطار أديس أبابا بدخول الحالة الطارئة بعد انتظار دام أكثر من ساعتين وفور وصولهم للمستشفى النرويجي في أديس أبابا، خضع اللاعب لفحوصات طبية شاملة وأشعة مقطعية على المخ أثبتت سلامته تماما مع وضعه تحت الملاحظة وأجهزة الأكسجين للاطمئنان عليه، والأمور مطمئنة للغاية على أمل أن يعود خلال ساعات للقاهرة بعد التأكد من استعداده للطيران مجددا، مشيرا إلى أن إدارة بيراميدز وفرت كل شىء للاعب من أجل رعايته بأفضل صورة ممكنة.

يذكر أن بيراميدز يواجه نظيره عزام في مباراة الإياب في التاسعة من مساء يوم ٢٣ أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.