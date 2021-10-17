تحطيم الزجاج وتكسير غرفة الملابس.. 3 روايات لـ خناقة حازم إمام مع زملائه في كينيا

في مشهد غريب غيرمعروف عن البعثات المصرية الرياضية في الخارج، نشر مسؤولو نادي توسكر الكيني صورًا لتكسير غرف ملابس فريق الزمالك في كينيا، عقب مباراة الزمالك ضد توسكر في دوري أبطال إفريقيا، وتحطيم زجاج الغرفة، مما أثار استياء وغضب النادي المُضيف، الذي أعلن رفع شكوى إلى الكاف.

ونشرت ديانا أوينا المنسق الإعلامي لفريق توسكر الكيني، صورًا للتكسير وعلق بأن النادي سيلجأ إلى الكاف، بعد حصر التلفيات.

ماذا حدث بعد المباراة

الرويات الأقرب للواقع تشير إلى أنه عقب انتهاء مباراة الزمالك وتوسكر الكيني بهدف نظيف للزمالك، حدثت مشاجرة بين حازم إمام وكارتيرون أو بعض اللاعبين مما نتج عنه هذه الحالة من التكسير والتلفيات.

من داخل غرفة ملابس لاعبي الزمالك

ويبدو أن حازم إمام الذي غاب عن المباراة كان ثائرًا بسبب عدم مشاركته، وهو استدعى تلك المشادة، لكن التفاصيل تباينت حول كواليس تلك المشادة بين 3 روايات.

محصلش حاجة

أول من تحدث عن الكواليس كان محمد أبو العلا الإعلامي بقناة الزمالك، حيث كشف عن مكالمة أجراها مع حازم إمام بعد انتشار الخبر مباشرة.

وقال أبو العلا من خلال قناة الزمالك إن حازم إمام أكد أنه لم تحدث أي مشاجرات بينه وبين كارتيرون بدليل أن المدير الفني خرج في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء مباشرة.

وعن مشهد تكسير الزجاج، قال أبو العلا إن حازم إمام أبلغه أنه اضطر لفتح الباب بقوة بسبب انه كان "معلق" مما أدى إلى تكسير الزجاج دون قصد.

خناقة مع المدير الفني

لكن الرواية الثانية التي كشف عنها الإعلامي كريم حسن شحاتة، أكدت وجود مشادة بين حازم إمام وكارتيرون عقب المباراة بسبب عدم مشاركة اللاعب.

كريم حسن شحاتة قال إن مشادة قوية كانت بين حازم إمام وكارتيرون، وحازم امام انفعل بشدة وحاول الاعتداء على بارتيس كارتيرون، الأمر الذي تسبب في كسر زجاج غرفة خلع الملابس باستاد توسكرعقب المباراة.

ماذا قالت إدارة توسكر ؟

ديانا أوينا المسئولة الإعلامية في نادي توسكر الكيني، قالت إن النادي يستعد لتقديم شكوى للكاف بسبب ماحدث من لاعبي فريق الزمالك.

وقالت في تصريحات تلفزيونية إن المشاجرة التي حدثت في غرفة ملابس نادي الزمالك بعد المباراة كانت بين حازم إمام والبعض من الفريق.

وقالت المسؤولة الإعلامية إن طريقة مغادرة اللاعبين غرفة الملابس غير مقبولة، ولن يقبل بها أي نادي على الإطلاق.